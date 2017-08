Verheerender Start für die Bundesliga

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Real Sociedad -

Villarreal Serie B Parma -

Cremona Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Man City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminese -

Vasco da Gama Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva -

Dinamo Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay WC Qualification South America Argentina -

Venezuela

Vor Beginn der Gruppenphase in den beiden Europacup-Wettbewerbe ist die Bilanz der Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA verheerend. Während die großen Gegner Spanien, England und Italien noch alle Mannschaften dabei haben, blieb der SC Freiburg schon vor dem eigentlichen Start auf der Strecke. Damit fehlt dem DFB für mindestens sechs Spiele ein Punktesammler

Da auch Hoffenheim die Bonuspunkte für die Qualifikation zur Champions League nicht einfahren konnte, steht Deutschland nach den Qualifikationsrunden mit mickrigen 1,857 Punkten da. Die Bundesliga startet damit, was die laufende Saison betrifft, nur auf Platz sieben.

Über den gesamten Zeitraum gesehen, macht England der Bundesliga den zweiten Platz hinter den uneinholbar führenden Spaniern streitig. Die Premier League verlor nur 16,428 Punkte aus der Saison 2012/13, die Bundesliga aber 17,928. Da Klopp und Co. nach dem Sommer jedoch bereits 3,642 Punkte auf ihrem Konto aufweisen, ist der Vorsprung Deutschlands gegenüber England auf magere 0,251 Punkte geschmolzen. Zum Vergleich: Der Rückstand von Deutschland auf Spanien beträgt 26,857 Punkte - mehr, als eine Jahresausbeute.

Bundesliga profitiert von Reform

Allerdings profitiert die Bundesliga von einer Reform, die Karl-Heinz Rummenigge als Chef der europäischen Klubvereinigung ECA noch durchgedrückt hat, ehe er seinen Rückzug ankündigte: Die vier großen Nationen erhalten in Zukunft vier feste Startplätze; bisher waren es für die ersten drei feste und ein Qualifikant. Ein Fall Hoffenheim ist damit in Zukunft ausgeschlossen. - Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 vor dem Start in die Gruppenphase (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):