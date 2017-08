Tite: Neymar wird Stars Konkurrenz machen

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! League Cup Live Bury -

Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Lionel Messi vom FC Barcelona dominieren seit Jahren die Wahl zum Ballon d'Or. Geht es nach Selecao-Coach Tite, kann Paris Saint-Germains Neuzugang Neymar in die Phalanx der beiden besten Spieler der Welt einbrechen.

Tite sagte: "Es gibt drei Spieler, die um die Spitzenposition kämpfen: Cristiano, Messi und Neymar. Cristiano und Messi stammen aber aus einer anderen Generation - und Neymar wird sie erreichen." Er führte aus, dass das aber nicht mit Neymars Transfer von Barcelona zu PSG in diesem Sommer zu tun habe: "Es liegt an seinen Leistungen und nicht an der Tatsache, ob er mit Messi spielt."

"Wichtig ist, dass er das Fußballspielen mag", so Tite: "Er muss sich wohlfühlen und bei seinem neuen Verein gut einleben. Marktwerte und Geld ändern gar nichts. Er hat gesagt, dass er zu einem neuen Verein gegangen ist, um sich eine andere Perspektive zu suchen."

Tite hat den Rekordweltmeister Brasilien wieder auf Kurs gebracht, Neymar ist seine zentrale Figur in der Offensive. Er rechnet nicht mit großen Anpassungsschwierigkeiten des Angreifers in der französischen Hauptstadt: "Die taktische Formation in Paris ist der Barcelonas sehr ähnlich. Es ist ein 4-3-3. Es ändert sich nur etwas für die Spieler, die an Neymars Seite spielen."