Glückt Galatasaray der Traumstart?

Am zweiten Spieltag der Süper Lig empfängt Osmanlispor Galatasaray (Sa., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Gala will an den erfolgreichen Saisonstart anknüpfen und die Tabellenspitze behaupten.

Nach einer missratenen Vorsaison und dem blamablen Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation gegen Östersund FK gelang Galatasaray am ersten Spieltag beim 4:1 gegen Kayserispor ein Traumstart in die Ligasaison.

Neuzugang Bafetimbi Gomis gelang dabei mit zwei Toren und einer Vorlage ein Debüt nach Maß.

Osmanlispor hingegen musste am ersten Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen Malatyaspor hinnehmen und will den kompletten Fehlstart in die neue Ligasaison nun tunlichst vermeiden.

Spiel Osmanlispor - Galatasaray Datum Samstag, 19.08.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

Das Spiel wird im deutschsprachigen Raum weder im Livestream noch im TV gezeigt.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auf SPOX verpasst du nichts von der Partie. Hier geht es zum LIVETICKER.

Aufstellungen, verfügbarer Kader- und Team-News

Position Spieler Osmanlispor Torhüter Zydrunas Karcemarskas, Hakan Arikan, Ahmet Eyüp Türkaslan Abwehrspieler Andreas Maxsö, Vaclav Prochazka, Numan Cürüksu, Tiago Pinto, Muhammed Bayir, Koray Altinay, Avdija Vrsajevic Mittelfeldspieler Tugay Kacar, Musa Cagiran, Raheem Lawal, Mehmet Güven, Hasan Kilic, Adrien Regattin Stürmer Aminu Umar, Serdar Gürler, Thievy Bifouma, Umut Nayir



Verletzungen bei Osmanlispor

Engin Bekdemir

Mittelfeldspieler Bekdemir fällt noch für unbestimmte Zeit aus. Außenstürmer Tonia Tisdell holte sich gegen Malatyaspor 14 Minuten nach seiner Einwechslung eine rote Karte ab und wird die kommenden beiden Partien gesperrt verpassen.

Position Spieler Galatasaray Torhüter Fernando Muslera, Eray Iscan, Ismail Cipe Abwehrspieler Maicon, Serdar Aziz, AShmet Calik, Koray Günter, Lionel Carole, Mariano, Martin Linnes, Tarik Camdal Mittelfeldspieler Fernando, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Tolga Cigerci, Serlcuk Inan, Younes Belhanda, Emrah Bassan Stürmer Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüs, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok

Verletzungen bei Galatasaray

Sofiane Feghouli

Feghouli schloss sich in dieser Woche nach nur einer Saison bei West Ham United Galatsaray an, fällt aber mit einem Oberschenkelmuskelriss noch bis Ende August aus.

Hakan Balta, Luis Pedro Cavanda, Nigel de Jong, Umut Gündogan sollen allesamt noch abgegeben werden und stehen deswegen nicht im Kader.

Vorschau aufs Spiel