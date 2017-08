Audi Cup: Alle Infos zu Bayern - Neapel

UEFA Champions League Basaksehir -

Der FC Bayern München ist im Halbfinale des Audi Cups gegen Liverpool ausgeschieden und trifft nun im Spiel um Platz drei auf den SSC Neapel. Wo könnt ihr das Spiel verfolgen? SPOX gibt euch alle Infos zum Kader, dem Termin, dem Liveticker und zur TV-Übertragung.

Wann und wo findet das Spiel Bayern München - SSC Neapel statt?

Das Spiel findet am 2. August 2017 um 17:45 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt. Der Gewinner erzielt somit den dritten Platz des Audi Cups. Anschließend findet um 20:30 Uhr das Finale zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool statt.

Mit welchem Kader tritt der FC Bayern München an?

Tor Abwehr Mittelfeld Sturm 26 Sven Ulreich 4 Niklas Süle 6 Thiago 9 Robert Lewandowski 36 Christian Früchtl 5 Mats Hummels 7 Franck Ribery 25 Thomas Müller 8 Javi Martinez 10 Arjen Robben 13 Rafinha 11 James Rodriguez 17 Jerome Boateng 19 Sebastian Rudy 20 Felix Götze 23 Arturo Vidal 27 David Alaba 24 Corentin Tolisso 32 Joshua Kimmich 27 Kingsley Coman 34 Marco Friedl 30 Niklas Dorsch 35 Renato Sanches 40 Fabian Benko

Im Halbfinale gegen den FC Liverpool mussten allerdings einige Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Thiago verließ bereits in der 21. Minute angeschlagen das Feld. In der 62. Minute schloss sich auch James Rodriguez an und auch Alaba klagte in der 79. Minute über Oberschenkelbeschwerden.

Mit welchem Kader tritt der SSC Neapel an?

Tor Abwehr Mittelfeld Sturm 1 Rafael 2 Elseid Hysaj 4 Emanuele Giaccherini 7 Jose Callejon 22 Luigi Sepe 3 Ivan Strinic 5 Allan 14 Dries Mertens 25 Reina 11 Christian Maggio 8 Jorginho 18 Leandrinho 19 Nikola Maksimovic 17 Marek Hamsik 23 Alessio Zerbin 21 Vlad Chiriches 20 Piotr Zielinski 24 Lorenzo Insigne 26 Kalidou Koulibaly 27 Adam Ounas 32 Leonardo Pavoletti 31 Faouzi Ghoulam 30 Marko Rog 91 Duvan Zapata 33 Raul Albiol 42 Amadou Diawara 99 Arkadiusz Milik 62 Lorenzo Tonelli



Audi Cup: Die Halbfinals

Datum Uhrzeit Runde Partie Ergebnis 1. August 2017 17.45 Uhr Halbfinale Atletico Madrid - SSC Napoli 2:1 (0:0) 1. August 2017 20:30 Uhr Halbfinale FC Bayern München - FC Liverpool 0:3 (0:2)

Wo kann ich das Spiel Live verfolgen?

Das spiel wird im Free-TV auf der ARD zu sehen sein. Darüber hinaus ist es möglich, die Partie auf sportschau.de oder über die mobile-App der Sportschau zu verfolgen.

Wo kann ich das Spiel um Platz 3 im Liveticker verfolgen?

SPOX hat eine Vielzahl von Livetickern im Angebot. So kann auch jedes Spiel des Audi Cups bei SPOX im Liveticker verfolgt werden. Das Spiel um Platz 3 zwischen Napoli und Bayern gibt es hier im Liveticker.

Auch zum Finale zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool gibt es einen Liveticker.