Podolski mit gelungener Premiere

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Premier League Sa Live St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa Live SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby

Weltmeister Lukas Podolski hat einen guten Einstand bei seinem neuen Klub Vissel Kobe gefeiert. In einem Testspiel besiegte die Mannschaft des Ex-Galatasaray-Stürmers Vegalta Sendai mit 4:2 (2:2 nach 90 Minuten) nach Elfmeterschießen. Podolski stand in Kobes Startelf, absolvierte 45 Minuten und bereitete das zweite Tor seiner Mannschaft von Kazuma Watanebe direkt vor.

Kobe und Sendai kreuzten im Rahmen der J. Summer League die Klingen. Es ist der letzte Härtetest vor dem Start der Saison in der kommenden Woche. Mit Blick darauf erklärte Podolski nach dem Abpfiff: "Es war okay, aber wir müssen ruhig bleiben. In der nächsten Woche steigt das wichtige Spiel. Ich kann in Tests wie diesen viel über meine Mannschaft, das System und die Liga lernen. Für mich waren es 45 Minuten Training."

Mit seiner körperlichen Verfassung ist der Linksfuß indes noch nicht ganz zufrieden. "Es ist in Ordnung, aber ich bin noch in der Vorbereitung", so Podolski. "Ich hatte eine Pause und ich brauche jetzt etwa drei bis fünf Spiele und Training, damit ich wieder bei 100 Prozent bin. Assists geben und Tore schießen kann man auch mit 60 oder 70 Prozent. Dieses Spiel war für mich wichtig und die Kondition kommt mit den Einsätzen."