Real verzichtet auf CR7 - Barca mit Messi

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Real Madrid verkündete den Kader für den anstehenden International Champions Cup in den Vereinigten Staaten. Dabei fehlte mit Cristiano Ronaldo der Superstar der Königlichen. Aufgrund seiner Teilnahme am Confederations Cup in Russland und der Geburt seiner Zwillinge bekommt CR7 eine verlängerte Verschnaufpause.

Dafür sind andere Stars wie Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Marcelo und Neuzugang Theo Hernandez am Start. Auch Alvaro Morata gehört, trotz der vielen Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League, zum Kader der Madrilenen.

Auf der anderen Seite kommt der FC Barcelona mit versammelter Mannschaft. In Ernesto Valverdes erstem Kader befinden sich neben Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar auch noch Andres Iniesta, Gerard Pique, Ivan Rakitic und Arda Turan. Bei den Katalanen fehlt jedoch der deutsche Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen, der auch aufgrund des Confederations Cups, einen verlängerten Urlaub genießen darf.

Real Madrid startet am 23. Juli 2017 gegen Manchester United in den ICC, Barcelona beginnt bereits am 22. Juli 2017 mit dem Spiel gegen Juventus Turin. Am 29. Juli 2017 kommt es dann zum Aufeinandertreffen der beiden spanischen Top-Klubs in Miami.