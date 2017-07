Van Ginkel: Leihe zu PSV

Erlebe

Die PSV Einhoven leiht Marco van Ginkel erneut vom FC Chelsea aus. Der Mittelfeldspieler kommt für eine weitere Saison in die Eredivisie. Das hat der Klub am Sonntagnachmittag offiziell via Twitter bestätigt.

Der 24-Jährige wird auch in der zweiten Spielzeit in Folge das Trikot des niederländischen Erstligisten tragen. Die PSV hoffte eigentlich, van Ginkel im Sommer fest zu verpflichten. Doch Chelsea verlangte nach Goal-Informationen rund 11,4 Millionen Euro für den Niederländer - zu viel für Eindhoven. Stattdessen verständigten sich beide Vereine auf eine erneute Leihe.

Van Ginkel wechselte 2013 von Vitesse Arnheim zu den Blues, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen. Es folgten mehrere Transfers auf Leihbasis. So spielte der 24-Jährige für den AC Mailand, Stoke City und eben für die PSV.