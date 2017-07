Mexiko: Osorio entschuldigt sich für Aussetzer

Erlebe

Mexikos Fußball-Nationaltrainer Juan Carlos Osorio hat sich für seine verbale Entgleisung während des Confed Cups in Russland entschuldigt. "Ich bitte alle um Entschuldigung, die sich durch mein Verhalten während des Spiels gegen Portugal angegriffen oder verletzt gefühlt haben", sagte der 57-Jährige, der von der Disziplinarkommission der FIFA am Freitag für sechs Spiele gesperrt worden war, auf einer Pressekonferenz in San Diego.

Beim Gold Cup in den USA, der Meisterschaft der Teams aus Mittel- und Nordamerika sowie der Karibik, muss Titelverteidiger Mexiko damit ohne seinen Nationaltrainer auskommen. "Das ist das Härteste für einen Trainer, nicht auf der Bank sitzen zu können und dem Team zu helfen", sagte Osorio: "Das ist wahrscheinlich die schlimmste Situation überhaupt für einen Trainer."

Der Confed-Cup-Halbfinalist (1:4 gegen Deutschland) trifft am Sonntag im ersten Gruppenspiel auf El Salvador. Weitere Gegner sind Jamaika und Curaçao. Selbst bei perfektem Turnierverlauf würde Mexiko nur sechs Spiele absolvieren.

Osorio soll in Russland während des Spiels um Platz drei gegen Portugal (1:2 nach Verlängerung) laut FIFA-Mitteilung Offizielle beschimpft und sich allgemein aggressiv verhalten haben. Er muss neben seiner Sperre 5000 Schweizer Franken (4550 Euro) Strafe zahlen.