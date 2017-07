Podolski über Chinas Verhandlungsmethoden

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Lukas Podolski ist seit kurzem Spieler der J-League. Noch ohne Einsatz für Vissel Kobe hat der ehemalige Nationalspieler schon eine mögliche Stärke ausgemacht und erklärt, warum er nicht nach China wechselte.

"Klar ist das verlockend, wenn man in China 15 bis 20 Millionen Euro verdienen könnte", sagte Podolski im Interview mit der Sport Bild. "Aber die Verhandlungsmethoden der acht, neun Berater, die sich da teilweise einschalten, kommen schon fast den von Verbrechern gleich."

Podolski zufolge sei "dein Gehalt in China vielleicht höher, doch was am Ende als Gehalt ankommt, dürfte eine kleine Summe sein bei all den dunklen Kanälen".

Podolski: "Anfassen gibt es hier nicht"

Auf sein Engagement in Japan freut sich Podolski und hofft darauf, nun auch eine neue Stärke zu entdecken. "Ich mache meine Treffer zwar weiterhin am liebsten mit dem Fuß, aber bei der Durchschnittsgröße in Japan könnten in Zukunft ein paar Kopfballtore mehr dazukommen. Mit meinen 1,82 Metern bin ich plötzlich in den Top-Ten", sagte Podolski.

Auch die Fans haben es dem ehemaligen DFB-Kicker schon angetan: "Anfassen gibt es hier nicht. Die fans sind zwar enthusiastisch, aber auch wahnsinnig diszipliniert. Sie warten hier geordnet hinter dem Zaun, stellen sich auf für ein Selfie an."