Poldi: Japan "professioneller und intensiver"

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro

Lukas Podolski sorgt mit seinem Wechsel zu Vissel Kobe für Aufsehen - der Transfer kam aber mitnichten spontan zustande. Vielmehr hat Poldi in Japan langfristige Pläne und ist vom Fußball in Japan überzeugt.

"Man macht sich ja auch Gedanken über die eigene Familie. Es gibt eine deutsche Schule, es ist eine tolle Stadt. In der Hinsicht hat alles gepasst", erklärte Podolski gegenüber DAZN. Immerhin zieht er - durchaus ungewöhnlich - mit der ganzen Familie nach Japan: "Ich habe meinen Vertrag nicht über zweieinhalb Jahre unterschrieben, um nach ein paar Monaten wieder wegzugehen. Ich will mich in den Klub integrieren und die Visionen, die wir haben, erreichen."

Weiter habe er das Gefühl, im Vergleich zum Fußball anderswo in Asien, "dass es hier professioneller und intensiver war, die ganzen Rahmenbedingungen. Kobe hat sich sehr bemüht."

So überreichten ihm die Klub-Chefs bei einem Besuch in Deutschland ein Trikot, "und sie haben mir von dem Manga-Zeichner, der auch den Tsubasa-Comic gezeichnet hat, eine Unterschrift mitgebracht. Das bekommt bei mir auf jeden Fall einen Ehrenplatz."

Poldi: "Werde sicher einige Wochen brauchen"

Für den Offensivmann ist es nicht das erste Mal, dass er mit dem japanischen Fußball in Kontakt kommt. "Die Spieler sind gut ausgebildet, ich habe ja schon häufiger gegen Japaner gespielt. Sie sind technisch hochversiert, man sieht ja auch, dass viele Japaner in Europa spielen und Fuß gefasst haben - das gibt es aus anderen asiatischen Ländern nicht so häufig", führte Podolski weiter aus.

Zudem war er "mit Arsenal, mit der Nationalmannschaft und mit dem FC Bayern schon hier. Ich kenne das Land ein wenig und das hilft natürlich auch hinsichtlich der Entscheidung. Ich glaube auch, der Fußball ist hier hoch angesehen, es ist mit der stärkste in Asien."

Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft stellte Podolski allerdings auch klar: "Ich werde sicher einige Wochen brauchen, um Fuß zu fassen und Mannschaft und Leute kennen zu lernen. Aber ich bin nicht hierhergekommen, um Urlaub zu machen. Ich will auf dem Platz alles geben und hoffe, dass wir in diesem Halbjahr erste Erfolge feiern, an denen wir nächstes Jahr anknüpfen können."