Muss Teixeira vors Gericht?

International Champions Cup Sa Live FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa Live West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby

Die spanische Justiz will nun auch dem früherem brasilianischen Fußball-Boss Ricardo Teixeira wegen Betrugs und Geldwäsche den Prozess machen. Die Iberer übersandten ihren brasilianischen Kollegen einen Haftbefehl für den 70-Jährigen.

Die Behörden am Zuckerhut kündigten Medienberichten zufolge trotz eines fehlenden Auslieferungsabkommens zwischen beiden Ländern die Einleitung von Ermittlungen gegen Teixeira an.

Teixeira, gegen den wegen diverser Korruptionsvorwürfe auch schon in seiner Heimat sowie wegen seiner Verwicklung in den Skandal beim Weltverband FIFA auch in den USA und Paraguay Strafverfahren laufen, soll mit spanischen Komplizen eine kriminelle Organisation gebildet und im Zusammenhang mit Länderspielen der brasilianischen Nationalmannschaft illegal Gelder abgezweigt haben.

Mithilfe von frisierten Bildrechte-Verträgen sind dabei nach Ansicht der Spanier zwischen 2006 und 2012 insgesamt 6,4 Millionen Euro in die Tasche des Ex-Schwiegersohnes des früheren FIFA-Bosses Joao Havelange geflossen.

Sandro Rosell bereits festgenommen

Im Zuge ihrer entsprechenden Ermittlungen haben die spanischen Ermittler auch schon Teixeiras ehemaligen Partner Sandro Rosell verhaftet. Der Ex-Präsident des spanischen Topklubs FC Barcelona soll Teixeira mit Scheinfirmen bei der Veruntreuung der Gelder unterstützt haben.

Die "Arä Teixeira" beim brasilianischen Verband CBF von 1989 bis 2012 steht für die Öffentlichkeit sinnbildlich für extreme Korruption. Aufgrund der internationalen Ermittlungen und aus Angst vor einer Verhaftung hat Teixeira seit Ausbruch des FIFA-Skandals vor zwei Jahren sein Heimatland nicht mehr verlassen.