Alle Infos zu Podolskis J-League-Debüt

Copa Sudamericana Mi Live Chapecoense -

Def y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Am Samstag, den 29. Juli gibt Lukas Podolski sein offizielles Ligadebüt in der japanischen J-League für Vissel Kobe. Hier findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung auf DAZN, Podolski, seinen neuen Verein und der japanischen Liga.

Wann steigt das Debüt von Lukas Podolski in Japan?

Der ehemalige DFB-Star feiert sein J-League-Debüt in Japan am Samstag, 29. Juli. Anstoß ist um 12 Uhr (MESZ). Die Hinrunde ist bereits absolviert. Podolski steigt am 19. Spieltag gegen Omiya Ardija ein.

Wo ist das J-League-Debüt von Podolski zu sehen?

Die Partie zwischen Podolskis Vissel Kobe und Omiya Ardija ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Moderator Alex Schlüter führt am 29. Juli vor 12 Uhr durch das Programm. Kommentator des Spiels ist Uli Hebel.

Wie kann ich DAZN empfangen?

Das Streamingportal DAZN ist für 9,99 Euro im Monat abonnierbar. Zu Beginn gibt es einen Gratis-Monat. Zudem ist das Abonnement jederzeit unbefristet kündbar. Neben der J-League präsentiert DAZN exklusiv im deutschsprachigen Raum Spitzenfußball unter anderem aus der Premier League, der Primera Division und der Serie A sowie nur 40 Minuten nach Abpfiff die Bundesliga-Highlights. Hier geht es zur Seite.

Infos zur J-League

Momentan läuft die 25. Spielzeit der 1992 neugegründeten J1 League. Die Saison begann am 25. Februar und endet voraussichtlich am 2. Dezember 2017. Titelverteidiger sind die Kashima Antlers.

Die Playoffs am Ende der Saison wurden gestrichen. In dieser Saison wird ein normales Tabellensystem mit 18 Teams gespielt.

Die Vereine in der Übersicht

Verein Heimat Stadion Albirex Niigata Nigata & Seiro Denka Big Swan Stadium Cerezo Osaka Osaka Kincho Stadium Consadole Sapporo Sapporo Sapporo Dome Gamba Osaka Suita Sulta City Football Stadium Jubilo Iwata Iwata Yamaha Stadium Kashima Antlers mehrere Städte der Präfektur Ibaraki Kashima Soccer Stadium Kawasaki Frontale Kawasaki Todoriki Atletics Stadium Kashiwa Reysol Kashiwa Hitachi Kashiwa Ömiya Ardija Saitama Nack5 Stadium Ömya Sagan Tosu Tosu Best Amenty Stadium Sanfrecce Hiroshima Hiroshima Edion Stadium Shimizu S-Pulse Shizuoka IAI Stadium Nihondaira FC Tokyo Tokyo Ajinomoto Stadium Urawa Red Diamonds Saitama Saitama Stadium Vegalta Sendai Sendai Yurtec Stadium Sendai Vissel Kobe Kobe Noevir Stadium Kobe Ventforet Kofu Yamanashi Verbund Yamanashi Chuo Bank Stadium Yokohama F. Marinos Yokohama, Yokosuka Nissan Stadium

Vissel Kobe - Podolskis Verein

Der neue Verein von Lukas Podolski trägt seine Heimspiele im Kobe Wing Stadium aus. Der Klub wurde im Jahr 1996 gegründet. Nach einem Deal im Jahr 1992 mit Kawasaki Steel läuft das Team in der professionellen J-League unter Vissel Kobe. Vissel ist eine Kombination der Wörter Victory und Vessel - wegen Kobes Ursprung als Hafenstadt.

Podolskis Wechsel zu Kobe Vissel

Der 32-Jährige wechselte im Sommer 2017 von Galatasaray zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Der Weltmeister von 2014 brachte den Türken eine Ablösesumme in Höhe von 2,6 Millionen Euro ein. Podolski stieg damit ein Jahr früher aus seinem bis 2018 datierten Vertrag aus. Bei Vissel steht Podolski seit dem 01. Juli 2017 unter Vertrag, am 6. Juli wurde er in Japan offiziell vorgestellt.

Wieviel verdient Podolski bei Vissel Kobe?

Es gab im Vorfeld des Wechsels etliche Spekulationen über einen Wechsel von Podolski nach China. Der zu große kulturelle Unterschied habe ihm und seiner Familie jedoch den Umzug dorthin erschwert. Auch deswegen soll sich Podolski für Japan entschieden haben. Dort bezieht der Deutsche ein stattliches Gehalt.

Nach Angaben der Bild winken Podolski bei seinem Zweieinhalb-Jahresvertrag inklusive Prämien bis zu acht Millionen Euro netto pro Jahr.

Podolskis bisherige Stationen