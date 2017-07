Alle Infos zum französischen Supercup

International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Do 19:00 Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Sa 16:00 Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Javor Super Cup Sa 21:00 Monaco -

PSG Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Super Liga So 19:00 Rad -

Crvena zvezda Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Mo 20:45 Auxerre -

Lens Club Friendlies Di 18:30 St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Mi 00:15 Libertad -

Huracan Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Do 02:45 Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Fr 02:45 Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Fr 20:00 Lens -

Nimes First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Ligue 1 Fr 20:45 Monaco -

Toulouse Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Club Friendlies Sa 16:00 Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:15 Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Metz -

Guingamp Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 17:00 SC Freiburg -

Turin Ligue 1 So 17:00 Angers -

Bordeaux Club Friendlies So 17:00 Brighton -

Atletico Madrid Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende 1. HNL So 19:00 Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Am 29. Juli trifft die AS Monaco im französischen Supercup auf Paris Saint-Germain. Die Monegassen wollen Revanche für das krachende Aus im Halbfinale des Coup de France in der Vorsaison nehmen. Doch wo kann ich den Supercup anschauen? Hier gibt es alle Informationen, Bilanzen und Statistiken zum Supercup.

Wer tritt im französischen Supercup an?

Der französische Supercup wird seit 1995 unter dem Namen Trophee des Champions ausgetragen. Er ist der Nachfolger der Challenge des Champions und wird von dem französischen Verband LFP organisiert. Dafür tritt der amtierende französische Meister gegen den amtierenden Champion des Coup de France an. Sollte der Ligameister auch den Pokal gewonnen haben, darf der Vizemeister die Partie bestreiten.

Wo wird der französische Supercup ausgetragen?

Von 1995 bis 2008 wurde die Trophee des Champions in verschiedenen Orten in Frankreich ausgetragen. Seit 2009 findet der Supercup aber stets im Ausland statt. So waren unter anderem bereits Montreal, Peking, New York und Libreville Austragungsort. Im vergangenen Jahr traf PSG auf Lyon in Klagenfurt. 2017 hat Tanger in Marokko die Ehre der Austragungsort zu sein.

Wo kann ich den französischen Supercup sehen?

In Deutschland wird der französiche Supercup live auf DAZN gezeigt. Anstoß der Partie AS Monaco gegen Paris Saint-Germain ist um 21 Uhr.

Französischer Supercup: Wie ist die Ausgangslage?

Paris Saint-Germain geht erstmals seit vier Jahren nicht als amtierenden Meister in den Supercup. Dennoch sind die Hauptstädter leicht favorisiert. Bei Monaco war nach der tollen Saison der Aderlass groß. Mit Benjamin Mendy, Bernardo Silva und Tiimuoe Bakayoko musste die AS gleich drei Stammspieler nach England ziehen lassen. Zusätzlich sind die Youngster Thomas Lemar und Kylian Mbappe in Europa heiß begehrt. Gut möglich, dass sie ebenfalls den Verein verlassen noch bis zum 31. August verlassen werden. Damit muss sich die Mannschaft von Leonardo Jardim erst einmal finden. Mit dem Supercup steht ihnen der erste echte Härtetest bevor.

Wer hat in den letzten fünf Jahren den französischen Supercup gewonnen?