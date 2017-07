Alle Infos über Berater Mino Raiola

Erlebe

Mino Raiola ist der vielleicht bekannteste Spielerberater im modernen Fußball. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma Romelu Lukaku und Henrikh Mkhitaryan sind nur einige seiner Klienten. SPOX hat alle Infos zu dem Strippenzieher zusammengefasst: Die Spieler, die Verträge und seine Provisionen.

Wer ist Mino Raiola?

Mino Raiola stammt aus Nocera Inferiore, einer Kleinstadt in der Nähe von Salerno. Allerdings wuchs er in Haarlem auf, da seine Eltern mit ihrem damals noch einjährigen Sohn in die niederländische Stadt auswanderten, um dort eine Pizzeria zu eröffnen. Raiola half seiner Familie im Restaurant, weshalb er noch heute den Spitznamen "Il Pizzaiolo", der Pizzabäcker, besitzt.

Seine Arbeit in der Pizzeria ermöglichte ihm schließlich auch den Einstieg ins Fußball-Geschäft. Der damalige Präsident des HFC Haarlem, Stammgast im Lokal, stellte ihn Anfang der 90er als Sportdirektor ein. Über seine Beschäftigung war er an zahlreichen Transfers beteiligt. Offenbar gefiel ihm das Geschäft. Raiola gründete sein eigenes Unternehmen und wurde schließlich hauptberuflich Spielerberater.

© getty

Wen vertritt Mino Raiola?

Mino Raiolas Topstars sind definitiv Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan und seit einiger Zeit auch der 18-jährige Torwart Gianluigi Donnarumma vom AC Milan.

Aber auch andere bekannte Namen wie Manchester Uniteds Sergio Romero und Blaise Matuidi von Paris St. Germain vertrauen auf seine Dienste. Mit Romelu Lukaku hat er bereits den nächsten großen Deal eingefädelt.

Das sind Raiolas berühmteste Klienten

Name Alter Position Verein Vertrag bis Marktwert in Mio. Paul Pogba 24 Mittelfeld Manchester United 2021 75,00 Romelu Lukaku 24 Angriff FC Everton 2019 50,00 Henrikh Mkhitaryan 28 Mittelfeld Manchester United 2020 35,00 Blaise Matuidi 30 Mittelfeld Paris St. Germain 2018 30,00 Gianluigi Donnarumma 18 Torwart AC Milan 2018 25,00 Giacomo Bonaventura 27 Mittelfeld AC Milan 2020 24,00 Mario Balotelli 26 Angriff OGC Nizza 2018 15,00 Zlatan Ibrahimovic 35 Angriff -- -- 10,00 Sergio Romero 30 Torwart Manchester United 2018 06,00 Ignazio Abate 30 Abwehr AC Milan 2019 06,00

Welche Deals hat Mino Raiola geschlossen?

Mino Raiola: Die besten Deals des Fußball-Paten © getty 1/23 Raiola ist der "Dealer" schlechthin für die Superstars der internationalen Fußballszene. Eine halbe Milliarde Euro hat er in den letzten drei Jahrzehnten umgesetzt. Hier gibt's seine größten Transfers... © getty 2/23 1988: Frank Rijkaard von Sporting zum AC Milan - Ablöse: unbekannt. Als frischgebackener Europameister kam Rijkaard zu Milan und gewann mit den Rossoneri u.a. zweimal den Europacup der Landesmeister © getty 3/23 1993: Dennis Bergkamp von Ajax zu Inter Mailand - Ablöse: 10 - 15 Millionen Euro. Zwei Jahre blieb der Niederländer vor seiner großen Arsenal-Zeit bei den Nerazzurri, kam aber nie richtig an. 1994 gab's immerhin den Uefa-Cup-Sieg © getty 4/23 1996: Pavel Nedved von Sparta Prag zu Lazio Rom - Ablöse: etwa 3,5 Millionen Euro. Der Stern des tschechischen Supertechnikers war bei der EM 96 in England aufgegangen. Mit Lazio wurde er Meister, 2 x Pokalsieger und Europacupsieger der Pokalsieger © getty 5/23 2001: Pavel Nedved von Lazio zu Juventus - Ablöse: 41 Millionen Euro. Als absoluter Superstar ging er dann zu Juve. Es folgten vier Meisterschaften, von denen zwei aberkannt wurden, der Zwangsabstieg und sofortige Wiederaufstieg © getty 6/23 2004: Zlatan Ibrahimovic von Ajax zu Juve - Ablöse: ca. 25 Millionen Euro. Ibra wurde zu Raiolas bestem "Pferd" im Stall. Mit Juve holte er zwei Scudetti, die allerdings im Zuge von "Calciopoli" aberkannt wurden © getty 7/23 2006: Maxwell von Ajax zu Inter. Ablösefrei wechselt der brasilianische Linksfuß nach Mailand. Drei Meistertitel räumt er mit den Nerazzurri ab © getty 8/23 2006: Zlatan Ibrahimovic von Juve zu Inter - Ablöse: 25 Millionen Euro. Juve ging in die Serie B und Raiola schickte Zlatan zu Inter. Mit den Nerazzurri gewann er gleich drei Meisterschaften © getty 9/23 2009: Maxwell von Inter zum FC Barcelona - Ablöse: 4,5 Millionen Euro. Bei Barca gewinnt er neben anderen Titeln zwei Meisterschaften und 2011 die Champions League © getty 10/23 2009: Zlatan Ibrahimovic von Inter zum FC Barcelona - Ablöse: 69,5 Millionen Euro. Bei Barca wurde Ibrahimovic nicht glücklich, weil er mit Guardiola nicht konnte. 2010 gab's immerhin den Meistertitel © getty 11/23 2010: Robinho von Manchester City zum AC Milan - Ablöse: 18 Millionen Euro. Kam zu den Rossoneri und holte auf Anhieb den Meistertitel an der Seite von Alex Pato und Zlatan Ibrahimovic © getty 12/23 2010: Mario Balotelli von Inter zu Manchester City - Ablöse: 30 Millionen Euro. Als CL-Sieger und italienischer Meister ging er zu City, wo er Meister und FA-Cup-Sieger wurde, aber nie richtig heimisch wurde © getty 13/23 2010: Zlatan Ibrahimovic von Barcelona zum AC Milan - Ablöse: ca. 30 Millionen Euro. Zurück in Italien gewann Ibra auch mit Milan die Meisterschaft © getty 14/23 2011: Mark van Bommel vom FC Bayern zu AC Milan. Ablösefrei ging der Aggressive Leader der Bayern nach Italien. Mit Milan gab's auf Anhieb die Meisterschaft © getty 15/23 2012: Maxwell von Barcelona zu Paris Saint-Germain - Ablöse: 3,5 Millionen Euro. Räumt mit dem großzügig subventionierten französischen Hauptstadtklub auf nationaler Ebene alles ab © getty 16/23 2012: Zlatan Ibrahimovic von Milan zu Paris Saint-Germain - Ablöse: 21 Millionen Euro. Ibra verzaubert die nächste Metropole, holt mit PSG vier Meisterschaften und fünf Pokaltitel © getty 17/23 2013: Mario Balotelli von Manchester City zum AC Milan - Ablöse: 20 Millionen Euro. Der Anfang eines wenig fruchtbaren Wechselspiels zwischen Italien und England. Mit Milan gewann Balotelli: nichts © getty 18/23 2014: Mario Balotelli von Milan zum FC Liverpool - Ablöse: 20 Millionen Euro. Bei den Reds konnte Balotelli gar nicht landen und wurde wieder nach Mailand verliehen, kehrte zurück und wurde nach Nizza transferiert © getty 19/23 2016: Zlatan Ibrahimovic von PSG zu Manchester United. Ablösefrei ging's von der Stadt der Liebe ins Theater der Träume. Mit United holt er gleich mal Ligapokal und Europa League © getty 20/23 2016: Henrikh Mkhitaryan von Borussia Dortmund zu Manchester United - Ablöse: 42 Millionen Euro. Verließ den BVB unter großem Gezeter und schien bei Mourinho zunächst fehl am Platze. Steigerte sich aber enorm und gewann zwei Titel © getty 21/23 2016: Paul Pogba von Juventus zu Manchester United - Ablöse: 105 Millionen Euro. Mit dem Transfer des jungen Franzosen stellte Raiola einen Transfer-Weltrekord auf © getty 22/23 2017: Romelu Lukaku steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United, Raiolas Lieblingsabnehmer der Gegenwart. 85 Millionen Euro plus Extras stehen im Raum © getty 23/23 Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma könnte für den nächsten Blockbuster-Transfer Marke Raiola sorgen. Eine halbe Milliarde Euro hat der "Fußball-Pate" auch ohne das italienische Torhüterjuwel schon bewegt

Welche Provision verdient Mino Raiola?

Raiola ist bekannt dafür, für die von ihm vermittelten Transfers ungeheure Mengen an Provisionen einzustreichen. Wie viel er für einzelne Wechsel bekam, ist freilich nicht bekannt. Das Magazin Forbes geht aber davon aus, dass er allein im Jahr 2016 knapp über 30 Millionen Euro eingenommen hat - nur über Beraterkommissionen.

Wie sehr diese Schätzung allerdings daneben liegen kann, illustriert eine Enthüllung von Football Leaks. Demnach soll Raiola allein am Transfer von Paul Pogba zu Manchester United vor einem Jahr rund 50 Millionen Euro eingenommen haben. Der Berater selbst wies gegenüber 11Freunde ein Gerücht zurück, wonach er eine feste Zehn-Prozent-Provision bekomme: "Ich habe, wie gesagt, schon Transfers gratis abgewickelt und manchmal 50 Prozent kassiert."

Warum ist Mino Raiola in der Kritik?

Raiola polarisiert als Spielerberater wie kein Zweiter. Die Vereine stehen mit ihm gewissermaßen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Kein Klub möchte gerne mit Raiola verhandeln, allerdings vertritt er viele der begehrtesten Spieler auf dem Markt. Oder wie es Raiola ausdrücken würde: "Wenn ich einen großen Spieler bewege, dann bewegt sich der Markt mit. Ich kreiere den Markt, weil ich die Fähigkeit dazu habe."

Details seiner Methoden sind nicht bekannt, skrupellos sollen sie jedenfalls manchmal sein. Bei Real Madrid hat Raiola offenbar sogar Hausverbot. Und der bekannte italienische Berater Giacomo Petralito schimpfte einst, dass Raiola den "ganzen Berufsstand" beschmutze. Er "schäme" sich, ein Kollege von ihm zu sein.

Mit seinen Spielern hat er indes ein familiäres Verhältnis, er stellt für sie eine Vaterfigur dar. "Ich bin derjenige, der ihnen zeigt, wohin ihr Weg gehen kann", sagte Raiola einst.

Gianluigi Donnarumma: Mino Raiolas Goldstück

Am ehesten werden seine Methoden im Fall von Gianluigi Donnarumma ersichtlich. Der AC Milan wollte den noch bis 2018 laufenden Vertrag mit seinem eigenen Top-Talent verlängern, vier Millionen Euro boten die Rossoneri offenbar. Viel Geld für einen 18-Jährigen. Donnarumma betonte zuvor immer wieder, dass er noch lange bei Milan bleiben möchte, wodurch weder Verantwortliche noch Fans Zweifel an der Verlängerung hatten.

Doch aus dem Nichts ließ Raiola die Bombe platzen und brach die Verhandlungen ab. Donnarumma wolle das Arbeitspapier doch nicht verlängern, sein Agent warf dem Verein mangelndes Vertrauen und sogar "Mobbing" vor. Der junge Keeper bestimmte schließlich für Wochen die Schlagzeilen, das Interesse anderer Top-Klubs wurde umgehend geweckt.

Aber nach einiger Zeit ruderte Donnarumma scheinbar wieder zurück und unterschrieb laut der Gazzetta dello Sport doch ein neues Arbeitspapier - für sechs Millionen Euro im Jahr. Und zufälligerweise soll auch sein älterer Bruder Antonio bald bei Milan einen Vertrag unterzeichnen.

© getty

Zlatan Ibrahimovic: Mino Raiolas größter Star

Kein anderer Spieler, der von Raiola vertreten wird, setzte insgesamt so viele Transfererlöse um wie Zlatan Ibrahimovic. Seit Raiola den Schweden seit seiner Zeit bei Ajax Amsterdam berät, flossen rund 160 Millionen Euro über die Ladentheke.

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse (in Euro) 01.07.2016 Paris St. Germain Manchester United ablösefrei 18.07.2012 AC Milan Paris St. Germain 21 Mio. 01.07.2011 FC Barcelona AC Milan 24 Mio. 28.08.2010 FC Barcelona AC Milan 6 Mio. (Leihgebühr) 27.07.2009 Inter FC Barcelona 69,5 Mio. 10.08.2006 Juventus Turin Inter 24,8 Mio. 31.08.2004 Ajax Amsterdam Juventus Turin 18 Mio.

© getty

Henrikh Mkhitaryan - vom BVB zu Manchester United

Eine weiteres Testament Raiolas Methoden stellt der Wechsel von Henrikh Mkhitaryan zu Manchester United dar. Nachdem der BVB im Sommer 2015 mit Mats Hummels und Ilkay Gündogan bereits zwei Leistungsträger abgegeben hatte, wollten die Verantwortlichen den Armenier mit allen Mitteln halten. Doch Raiola forcierte den Wechsel und warf Hans-Joachim Watzke öffentlich sogar Wortbruch vor - der Vorstandsvorsitzende habe Mkhitaryan offenbar versprochen, im Sommer wechseln zu dürfen.

Der Armenier wurde in jenem Sommer bekanntlich zu den Red Devils transferiert und Football Leaks offenbarte, wie Raiola die Fehde für sich entscheiden konnte. Der Berater hatte nämlich eine Klausel in Mkhitaryans Vertrag schreiben lassen, die ihm eine Millionenzahlung des BVB zusicherte, sollte sein Klient 2015 nicht den Verein wechseln. Und auch bei einem Transfer sollte Raiola natürlich seinen Anteil bekommen. Eine klassische Win-Win-Situation.