Fans votieren gegen Ibrahimovic-Comeback

Mittwoch, 14.06.2017

Das Blatt hatte zum Votum aufgerufen, nachdem einige schwedische Nationalspieler, darunter Stürmer John Guidetti von Celta Vigo, eine Rückkehr von Ibra bei einer möglichen Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ins Gespräch gebracht hatten. Auch Schwedens Ex-Nationalcoach Lars Lagerbäck, derzeit Nationaltrainer Norwegens, hatte den Vorschlag begrüßt.

Ibrahimovic erholt sich derzeit von den Folgen eines Kreuzbandrisses und steht noch ohne Verein für die kommende Spielzeit da. Sein bisheriger Arbeitgeber, der englische Rekordmeister Manchester United, hatte den Vertrag mit dem Torjäger aufgrund der schweren Verletzung nicht verlängert.

Schwedische Medien bringen den 35-Jährigen mit L.A. Galaxy aus der US-Profiliga MLS in Verbindung. Ibrahimovic hatte seine Nationalmannschafts-Karriere nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der Schweden bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich beendet. Der 1,95-Meter-Mann bestritt 116 A-Länderspiele für die Skandinavier, in denen er 62 Treffer erzielte.

