Ukraine blamiert sich gegen Malta

Dienstag, 06.06.2017

Zach Muscat erzielte in der 14. Minute den Siegtreffer für den Außenseiter, der in der Gruppe F seine bisherigen fünf Spiele alle verloren hat. Für die Malteser war es zudem der erste Sieg in einem Länderspiel seit knapp zwei Jahren.

Erlebe die WM-Qualifikation live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Schalker Bundesligaprofi Jewgeni Konopljanka, der zuletzt mit seiner unverhohlenen Kritik an 04-Trainer Markus Weinzierl für Schlagzeilen gesorgt hatte, saß die ersten 45 Minuten auf der Bank und wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt. Die Ukraine belegt in der Gruppe I Platz drei und muss um die Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland bangen.

Alles zur Ukraine