Schweiz: Fünfsück neuer Trainer des FC Wil

Montag, 19.06.2017

Der FC Wil wurde in der vergangenen Saison letzter in der 2. Liga und wäre demnach sportlich abgestiegen. Da der FC Le Mont jedoch aus finanziellen Gründen zurückgezogen hatte, spielt Wil weiterhin in der zweithöchsten eidgenössischen Spielklasse.

