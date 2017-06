Medien: Juve und United beobachten Gomes

Freitag, 16.06.2017

Auf Europameisterschaft folgten Pfiffe: Gomes wurde nach seiner Verpflichtung beim FC Barcelona schnell zum Sündenbock der Fans für eine enttäuschende Saison. Der 23-Jährige erhält im kommenden Jahr wohl Konkurrenz - ob sie nun Marco Verratti heißt oder nicht.

Im zentralen Mittelfeld werden die Katalanen so oder so nachlegen, es könnte schwierig werden für den bis 2021 gebundenen Gomes. Dementsprechend sollen laut AS Juventus und ManUnited die Situation des Portugiesen genau beobachten.

Beide Klubs sollen schon im vergangenen Sommer Interesse gehabt haben. Für 35 Millionen Euro könnte Gomes an Wert verloren haben und Barcelona dementsprechend billiger verlassen. Vorerst soll Neu-Trainer Ernesto Valverde mit Gomes planen.

Andre Gomes im Steckbrief