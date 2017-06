Menez geht zu Antalyaspor

Samstag, 10.06.2017

Für den Angreifer muss Antalyaspor wohl tief in die Tasche greifen, da er noch bis 30.06.2019 an den Ligue-1-Klub gebunden war. Antalyaspor bestätigte bereits in einem kurzen Video auf Twitter die Verpflichtung.

Auch Bordeaux vermeldete "eine grundsätzliche Einigung" mit Antalyaspor. In der vergangenen Saison kam Menez zu 26 Einsätzen in der Ligue 1 und erzielte dabei drei Tore.

