Ziyech: Bosz-Abschied? "Eine Schande"

Mittwoch, 07.06.2017

"Bosz hat einen guten Job gemacht, aber in einem Klub wie Ajax können sich die Dinge schnell ändern. Es ist eine Schande, aber wir müssen es ihm vergeben", gab Ziyech bei FOX Sports an. Bosz führte Ajax ins Finale der Europa League, entschied sich nun aber zu einem Wechsel nach Dortmund.

Das geschah wohl auch, so der Telegraaf, aufgrund von internen Streitigkeiten. Bei den Spielern war der Trainer aber offenbar sehr beliebt: "Er hat uns Fußball spielen lassen. Das hat man in den Niederlanden und in Europa gesehen. Ich glaube ich bin nicht der einzige, der Traurigkeit bei seiner Abreise verspürte."

Hakim Ziyech im Steckbrief