Kocaman trainiert Fenerbahce

Freitag, 16.06.2017

"Wir wünschen Aykut Kocaman viele Erfolge und Meisterschaften. Er war immer ein wertvoller Teil unseres Vereins und wir heißen ihn herzlich willkommen in seinem Zuhause", so Fenerbahce in einem offiziellen Statement.

Bereits von 2010 bis 2013 trainierte der Türke den Klub aus Istanbul und führte ihn 2013 in das Halbfinale der Europa League. Kocaman tritt die Nachfolge von Dick Advocaat an.

Alle internationalen Fußball-News im Überblick