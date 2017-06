Midtjylland-Coach: Kritik an van der Vaart

Freitag, 02.06.2017

"Das ist nicht die Art und Weise, wie es laufen sollte", beschwerte sich Midtjylland-Coach Jess Thorup daraufhin bei BT Sports. "Aber so ist Rafa. Wir müssen verstehen, dass sich Stars manchmal anders verhalten. Aber das heißt nicht, dass ich das akzeptiere. Jeder muss Teil dieses Sieges sein. In unserem Verein hat niemand in der Mannschaft eine herausgehobene Position - auch Rafa nicht."

Van der Vaart wechselte im Sommer 2016 von Real Betis aus Sevilla zum dänischen Klub, bei dem er in dieser Saison nicht viel Einsatzzeit bekam. Der ehemalige Hamburger durfte wettbewerbsübergreifend nur 18-mal ran, wobei er meistens die Rolle des Jokers einnehmen musste.

Rafael van der Vaart im Steckbrief