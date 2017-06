Der mazedonische Gareth Bale

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Sowohl privat als auch in seiner Fußballerlaufbahn musste Ezgjan Alioski lange Zeit um Anerkennung und Akzeptanz kämpfen. Nach einem Positionswechsel zum Außenstürmer entwickelte sich der gelernte Abwehrspieler in dieser Saison beim FC Lugano unverhofft zu einem der Topstars der Schweizer Liga, dem nun viele Türen offen stehen.

Es läuft die Schlussphase im Schweizer Pokalhalbfinale 2015/16, der FC Lugano spielt gegen den FC Luzern. Beim Stande von 2:1 für Lugano holt Trainer Zdenek Zeman seinen Linksverteidiger Ezgjan Alioski zu sich, um ihn auf seine Einwechslung vorzubereiten. Zur Überraschung Alioskis soll er aber nicht als Außenverteidiger die Führung über die Zeit retten, sondern auf dem rechten Flügel für neue Impulse im Offensivspiel sorgen.

"Ich hatte das Gefühl, alle, die mich kennen, schauen mich an und denken: 'Was macht jetzt dieser Verteidiger da vorne?'" erzählt er später im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung von seinem plötzlichen Positionswechsel. Zemans Plan geht jedoch voll und ganz auf, Alioski beschäftigt die gegnerischen Verteidiger in der Schlussphase und holt sogar einen Elfmeter heraus. Zwar vergibt Sabbatini die Vorentscheidung vom Punkt, doch Lugano sichert sich schlussendlich den 2:1-Sieg und zieht ins Pokalfinale ein.

Im Nachhinein gilt dieses Spiel als entscheidende Wende in der Karriere des Mazedoniers, der bis dahin zwar als solider Außenverteidiger galt, von der Öffentlichkeit jedoch nur selten allzu große Aufmerksamkeit erfuhr. Es war die Wiedergeburt eines Spielers, dessen Karriere zwischendurch schon zu Ende schien, bevor sie richtig begonnen hatte.

Alioskis langer Kampf um Anerkennung

Als Kleinkind im Alter von einem Jahr kam Alioski mit seiner Familie aus Mazedonien in die Schweiz. Als Teil der albanischen Minderheit, die fortan in Flamatt nahe der Berner Großstadt lebte, verfolgte den Linksfuß lange Zeit ein Gefühl der Heimatlosigkeit: "Du bist dort Ausländer, und du bist hier Ausländer, du weißt nicht, was richtig ist."

Zusammen mit seiner Familie musste Alioski lange Zeit um Akzeptanz und Anerkennung in der Gesellschaft kämpfen. Der Fußball war schnell als Mittel auserkoren, diesen Kampf zu einem positiven Ende zu bringen.

Über den FC Flamatt landete der Mazedonier mit zehn Jahren in der Jugendabteilung der großen Young Boys Bern. Durch Einsätze in der U18- und der U21-Mannschaft empfahl sich Alioski für regelmäßige Trainingseinheiten bei den Profis, ein Einsatz in der ersten Mannschaft wurde ihm jedoch verwehrt.

In einer schwierigen Saisonphase für den Berner Traditionsverein fehlte das Vertrauen in junge Spieler, Alioski wurde mitgeteilt, er sei nicht gut genug für den Profifußball. Erneut musste der Blondschopf die bittere Erfahrung mangelnder Anerkennung machen. Doch ließ er sich von der Einschätzung der Berner Verantwortlichen nicht entmutigen.

© getty

Schaffhausen holt Alioski aus der Arbeitslosigkeit

Eine Ausleihe im Januar 2013 in die dritte Schweizer Liga zum FC Schaffhausen sollte die Wende zum Guten bringen. Denn tatsächlich etablierte sich der 25-jährige in der beschaulichen 35.000-Einwohner-Stadt in kurzer Zeit auf der linken Abwehrseite und schöpfte neuen Mut, seinen Traum von der Fußball-Karriere zu verwirklichen. Trotz des auslaufenden Vertrags bei seinem Stammverein Bern platzte jedoch in der anschließenden Transferperiode ein endgültiger Wechsel zum FC Schaffhausen. Im Sommer 2013 stand Alioski plötzlich ohne Verein da.

Zwei Monate lang hielt sich der bekennende Real-Madrid-Anhänger alleine auf einem Fußballplatz in Flamatt mit Übungen aus seiner Berner Zeit fit und bezog sogar Arbeitslosengeld. "Du bist ganz alleine, du musst dich da selber herausarbeiten: Es kann funktionieren oder nicht funktionieren", berichtet Alioski von jener Zeit.

Alioskis Geduld und Ausdauer wurden schließlich belohnt. Nachdem beim FC Schaffhausen eine Vakanz auf der Position des Außenverteidigers auftrat, kam er bei seinem vorherigen Leihverein doch noch fest unter.

Dort war der Linksfuß auf Anhieb wieder in der Abwehrkette als linker Verteidiger gesetzt und machte in zweieinhalb Jahren nachhaltig auf sich aufmerksam. Aus jener Zeit datiert auch Alioskis Debüt für die mazedonische A-Nationalmannschaft, für die er bereits seit der U17 auflief. Richtig etablieren konnte er sich dort jedoch erst nach seiner Umschulung zum Offensivspieler, sein erstes Tor gelang ihm ausgerechnet gegen Albanien.

Im Winter 2016 ermöglichte Dino Lamberti, der als Berater sowohl Spieler als auch Trainer bei Schaffhausen und beim FC Lugano vertritt, Alioski für ein halbes Jahr eine Ausleihe zu Lugano in die erste Liga. Auch im Tessin wusste der Mazedonier zunächst als linker Verteidiger und nach seiner dauerhaften Versetzung als Rechtsaußen zu überzeugen. Am Ende der Saison 2015/16 verpflichtete Lugano den Nationalspieler ablösefrei und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2018 aus.

Ranking: Das sind die besten Stürmer des Jahrtausends © getty 1/31 Seit der Jahrtausendwende hat der Fußball zahlreiche Stürmer von Weltformat gesehen - viele davon mit Legendenstatus. SPOX rankt: Das sind die besten Stürmer des Jahrtausends © getty 2/31 Rang 30: Falcao (Kolumbien) © getty 3/31 Rang 29: Fernando Torres (Spanien) © getty 4/31 Rang 28: Sergio Agüero (Argentinien) © getty 5/31 Rang 27: Hernan Crespo (Argentinien) © getty 6/31 Rang 26: David Trezeguet (Frankreich) © getty 7/31 Rang 25: Francesco Totti (Italien) © getty 8/31 Rang 24: Henrik Larsson (Schweden) © getty 9/31 Rang 23: Gonzalo Higuain (Argentinien) © getty 10/31 Rang 22: Alessandro Del Piero (Italien) © getty 11/31 Rang 21: Wayne Rooney (England) © getty 12/31 Rang 20: Dennis Bergkamp (Niederlande) © getty 13/31 Rang 19: David Villa (Spanien) © getty 14/31 Rang 18: Karim Benzema (Frankreich) © getty 15/31 Rang 17: Edinson Cavani (Uruguay) © getty 16/31 Rang 16: Filippo Inzaghi (Italien) © getty 17/31 Rang 15: Robert Lewandowski (Polen) © getty 18/31 Rang 14: Ruud van Nistelrooy (Niederlande) © getty 19/31 Rang 13: Samuel Eto'o (Kamerun) © getty 20/31 Rang 12: Robin van Persie (Niederlande) © getty 21/31 Rang 11: Neymar (Brasilien) © getty 22/31 Rang 10: Andriy Shevchenko (Ukraine) © getty 23/31 Rang 9: Raul (Spanien) © getty 24/31 Rang 8: Didier Drogba (Elfenbeinküste) © getty 25/31 Rang 7: Luis Suarez (Uruguay) © getty 26/31 Rang 6: Miroslav Klose (Deutschland) © getty 27/31 Rang 5: Zlatan Ibrahimovic (Schweden) © getty 28/31 Rang 4: Thierry Henry (Frankreich) © getty 29/31 Rang 3: Ronaldo (Brasilien) © getty 30/31 Rang 2: Lionel Messi (Argentinien) © getty 31/31 Rang 1: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Alioski erfindet sich immer wieder neu

Die Idee Zemans, Alioski aus der Viererkette auf den rechten Angriffsflügel vorzuziehen, kann im Rückblick als famose Eingebung der tschechischen Trainerikone gewertet werden. Weder Alioski selbst noch seine Mitspieler verorteten die Idealposition des Mazedoniers auf dem rechten Flügel. "Er besaß zwar einen harten Schuss, aber einen Stürmer sah ich in ihm nicht. Niemals!", staunte Teamkollege Davide Mariani über die Entwicklung seines Teamkollegen.

Spätestens diese Umschulung bedeutete für Alioski endgültig den Durchbruch in seiner Karriere. In der abgelaufenen Saison krönte er sich mit 16 Toren und 14 Vorlagen zum besten Scorer der Super League und war eine der größten Attraktionen im Schweizer Fußball.

Sein Werdegang vom Außenverteidiger zu einem der besten Außenstürmer der Liga veranlasste Schweizer Medien bereits zu einem Vergleich mit Gareth Bale. Der Waliser etablierte sich ebenfalls zunächst als Linksverteidiger im Profifußball, ehe er sukzessive immer weiter nach vorne rückte und sich als offensiver Flügelspieler den Ruf eines internationalen Topstars erwarb. Die Versetzung auf den Angriffsflügel sollte für Alioski jedoch noch nicht das Ende seiner fußballerischen Weiterbildung bedeuten. Nachdem der Mazedonier zuvor bereits sporadisch in der Angriffsmitte zum Einsatz kam, wurde er in der Rückrunde dauerhaft ins Sturmzentrum versetzt.

Trainer Paolo Tramezzani habe ihm erklärt, "da sei ich näher beim Tor und unberechenbarer als auf dem Flügel", berichtete Alioski der Aargauer Zeitung von der Idee hinter dem erneuten Positionswechsel. In den zehn Spielen als Mittelstürmer machte der gelernte Abwehrspieler in Sachen Effizienz und Torgefahr nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne. Sechs Tore und sieben Assists zeugen von Alioskis Weiterentwicklung in diesem Zeitraum.

Alioski steht die Fußballwelt offen

Durch seine beeindruckenden Statistiken hat sich Alioski in der vergangenen Saison in die Notizbücher zahlreicher Vereine gespielt. Da der Vertrag des 25-Jährigen nur noch bis Sommer 2018 läuft, ist ein Wechsel in diesem Sommer wahrscheinlich, will Lugano den Leistungsträger nicht im darauffolgenden Jahr ablösefrei verlieren.

Bereits Mitte April berichtete der Schweizer Blick von einem Interesse der Berliner Hertha, wo die Verantwortlichen nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn fahnden. In der Folgezeit nannte das Blatt den FC Schalke, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart, Leicester City und Lazio Rom als mögliche Interessenten.

Die fixen Bundesliga-Neuzugänge 2017/2018 © getty 1/40 Mahmoud Dahoud, Niklas Süle, John Anthony Brooks - die Bundesligisten greifen tief in die Tasche, um sich für die neue Saison 2017/2018 zu rüsten. SPOX zeigt die fixen Transfers. © getty 2/40 FC BAYERN MÜNCHEN: Kingsley Coman, für 21 Millionen Euro von Juventus Turin (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 3/40 Corentin Tolisso, für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon © getty 4/40 Niklas Süle, für 20 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 5/40 Sebastian Rudy, ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 6/40 Serge Gnabry, für 8 Millionen Euro von Werder Bremen © getty 7/40 RB Leipzig: Yvon Mvogo, für 5 Millionen Euro vom BSC Young Boys © getty 8/40 Ibrahima Konate, ablösefrei vom FC Sochaux © getty 9/40 Bruma, für 12,5 Millionen Euro von Galatasaray © getty 10/40 BORUSSIA DORTMUND: Mahmoud Dahoud, für 12 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach © getty 11/40 Ömer Toprak, für 12 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen © getty 12/40 Maximilian Philipp, für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg © getty 13/40 Dan-Axel Zagadou, von Paris Saint-Germain © getty 14/40 TSG 1899 HOFFENHEIM: Florian Grillitsch, ablösefrei vom SV Werder Bremen © getty 15/40 Justin Hoogma, für 2 Millionen Euro von Heracles Almelo © getty 16/40 1. FC KÖLN: Jannes Horn, für 7 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg © getty 17/40 HERTHA BSC: Davie Selke, für 8,5 Millionen Euro von RB Leipzig © getty 18/40 Matthew Leckie, für 3 Millionen Euro vom FC Ingolstadt 04 © getty 19/40 SC FREIBURG: Florian Niederlechner, für 2,3 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 20/40 Pascal Stenzel, für 4 Millionen Euro von Borussia Dortmund (bereits zuvor ausgeliehen) © getty 21/40 SV WERDER BREMEN: Ludwig Augustinsson, für 4,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen © getty 22/40 Jerome Gondorf, für 1,2 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98 © getty 23/40 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Vincenzo Grifo, für 6 Millionen Euro vom SC Freiburg © getty 24/40 Denis Zakaria, für 10 Millionen Euro von Young Boys Bern © getty 25/40 Mickael Cuisance, für 250.000 Euro aus der U19 des AS Nancy © getty 26/40 FC SCHALKE 04: Nabil Bentaleb, für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 27/40 Yevhen Konoplyanka, für 12,5 Millionen Euro vom FC Sevilla (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 28/40 EINTRACHT FRANKFURT: Sebastien Haller, für 7 Millionen Euro vom FC Utrecht © getty 29/40 Gelson Fernandes, für 500.000 Euro von Stade Rennes © getty 30/40 Danny da Costa, für eine Million Euro von Bayer 04 Leverkusen © getty 31/40 BAYER 04 LEVERKUSEN: Dominik Kohr, für 2 Millionen Euro vom FC Augsburg © getty 32/40 FC AUGSBURG: Rani Khedira, ablösefrei von RB Leipzig © getty 33/40 Fabian Giefer, für 750.000 Euro vom FC Schalke 04 © getty 34/40 VFL WOLFSBURG: Marvin Stefaniak, für 2 Millionen Euro von der SG Dynamo Dresden © getty 35/40 John Anthony Brooks, für 17 Millionen Euro von Hertha BSC © getty 36/40 VFB STUTTGART: Orel Mangala, für 1,8 Millionen Euro von RSC Anderlecht © getty 37/40 Benjamin Hadzic, ablösefrei von Bayern München U19 © getty 38/40 HANNOVER 96: Pirmin Schwegler, ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 39/40 Matthias Ostrzolek, ablösefrei vom Hamburger SV © getty 40/40 Michael Esser, für 2 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98

"Er hat noch ein Jahr Vertrag. Dass deutsche und englische Klubs interessiert sind, ist bestätigt. Anfragen aus Deutschland gab es bereits im Januar. Er wird stark umworben und im Fußball kann alles sehr schnell gehen", bezog Alioskis Management Ende Mai gegenüber fussballtransfers.com Stellung zu den Wechselgerüchten.

Maurizio Jacobacci, der Alioksi zu seiner Zeit beim FC Schaffhausen trainierte, traut seinem einstigen Zögling sogar den ganz großen Karrieresprung zu: "Er kann als Stürmer bei jedem Klub spielen. Bei den Topvereinen aber wären seine Chancen als Außenverteidiger größer. Warum nicht bei Bayern München als Nachfolger von Philipp Lahm?"

Nach jahrelangen Irrwegen und Sackgassen genießt Alioski sichtlich die Anerkennung der Fans und der Öffentlichkeit, die ihm neuerdings zu Teil wird. Selbst bei einem Wechsel zu einem der Brachenriesen in England oder Deutschland muss bei dem Mazedonier aber wohl kein Verlust der Bodenhaftung befürchtet werden. "Ich denke immer wieder: 'Jetzt darfst du nicht meinen, du seist der Größte, sonst bist du schnell wieder weg'", weiß Alioski seinen rasanten Aufstieg realistisch einzuschätzen.