Tielemans-Transfer zu Monaco bestätigt

Dienstag, 23.05.2017

"Er wird auf jeden Fall der Rekordtransfer von Anderlecht", bestätigte van Holsbeeck. "Die Ablösesumme wird bei 25 Millionen Euro plus Boni liegen. Das Einzige, was dem Transfer noch im Weg steht, sind die medizinischen Tests, aber die sind für Dienstag oder Mittwoch geplant."

"Monaco ist der ideale Verein für Youri", fügte der RSC-Boss an. "Er möchte zu einem Klub, bei dem der Trainer unbedingt mit ihm zusammenarbeiten will. Letzte Saison sagte er schon zu mir: 'Ich will nicht nach Manchester, wo ich Spieler Nummer soundso viel bin.' Wenn der Transfer perfekt ist, kann er in die Galerie der Anderlecht-Größen eintreten, wie Kompany oder Lukaku."

Der 20-Jährige konnte in dieser Saison überzeugen. Bei 27 Einsätzen verbuchte der Mittelfeldspieler zwölf Treffer und acht Vorlagen. Am Montag wurde Tielemans zum Spieler der Saison in der Jupiler Pro League gewählt.

Youri Tielemans im Steckbrief