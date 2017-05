Tschechiens Verbandschef in U-Haft

Freitag, 05.05.2017

Nach Prüfung der Vorwürfe hat ein Amtsgericht in Prag Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen. Ebenfalls angeklagt wurde die bisherige stellvertretende Sportministerin und ein weiterer Staatsdiener.

Pelta ist Miteigentümer des Provinz-Klubs FK Jablonec, den er als Manager von der dritten in die erste Liga geführt hat. Der FACR-Präsident, der schon wiederholt in umstrittene Immobiliengeschäfte verwickelt war, soll seinem Verein bei der Verteilung von staatlichen Fördermitteln in zweistelliger Millionenhöhe bevorteilt haben.

Der Verband, bei dem am vergangenen Mittwoch eine Razzia stattgefunden hatte, will am Montag auf einer Sondersitzung über die weiteren Schritte beraten.

