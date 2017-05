Medien: Hulk schlug Trainer zu Boden

Montag, 08.05.2017

Die diskutierte Szene soll in der Halbzeitpause der Partie, die Shanghai mit 3:0 gegen Guizhou gewann, stattgefunden haben. "Auf dem Weg in die Kabinen hat er [Hulk; Anm. d. Red.] meinen Co-Trainer Yu Ming auf Englisch beleidigt", erklärte Li Bing, Coach von Guizhou Zhicheng, laut Sport Bild: "Nach wir mit ihm diskutiert haben, hat er Yu geschlagen, sodass dieser zu Boden gefallen ist."

Ein Vorwurf, den Hulk nicht auf sich sitzen ließ. Er wies die Beschuldigungen in einem sozialen Netzwerk von sich. "Scheinbar wollen sie versuchen, meinen Ruf zu ruinieren. Ich habe mich in keiner Weise gewalttätig verhalten", so der 30-Jährige bei Weibo.

Zur Seite sprang ihm nun auch Trainer Andre Villas-Boas. Der ehemalige Chelsea-Coach sagte, dass Hulk zusammen mit ihm die Kabine betreten habe. Insofern habe der Angreifer ein Alibi und könne die Tat nicht ausgeübt haben.

Hulk kickt seit Sommer 2016 für den chinesischen Spitzenklub. Damals wechselte er für rund 55 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg nach Shanghai.

