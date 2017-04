Grindel tritt bei FIFA Niersbach-Nachfolge an

Mittwoch, 05.04.2017

Bei der Wahl in das höchste FIFA-Gremium war Grindel beim UEFA-Kongress in Helsinki ohne Gegenkandidat angetreten, er wurde per Akklamation gewählt. Der frühere Bundestagsabgeordnete beendet nun Niersbachs noch zwei Jahre andauernde Amtszeit.

Drei weitere UEFA-Funktionäre wurden für vier Jahre ins Council gewählt.

Im UEFA-Exekutivkomitee wäre Niersbachs vierjähriges Mandat in Finnland ohnehin ausgelaufen. Grindel war einer von elf Kandidaten für insgesamt acht Sitze über vierjährige Amtszeiten. Der DFB-Chef erhielt 44 von 55 möglichen Stimmen. - die UEFA-Wahlen im Überblick:

UEFA-Exekutivkomitee (vierjährige Amtszeiten):

Karl-Erik Nilsson (Schweden) - 50 von 55 Stimmen

John Delaney (Irland) - 48

Michele Uva (Italien) - 46

Zbigniew Boniek (Polen) - 45

Reinhard Grindel - 44

David Gill (England/Wiederwahl) - 40

Michael van Praag (Niederlande/Wiederwahl) - 36

Servet Yardimci (Türkei) - 34

FIFA-Council (jeweils per Akklamation):

Reinhard Grindel (zweijährige Amtszeit),

Sandor Csyani (Ungarn)

Costakis Koutsokoumnis (Zypern)

Dejan Savicevic (Montenegro/alle vierjährige Amtszeiten)

