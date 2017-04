Bruma-Berater über Premier-League-Gerüchte

Sonntag, 30.04.2017

Gegenüber ESPN sagte Polat: "Wir sind nicht in Gesprächen mit Tottenham. Southampton und Leicester haben ihr Interesse hinterlegt und wir haben auch schon Gespräche geführt. Alles bezüglich seiner Zukunft wird im Mai klarer werden."

In der türkischen Süper Lig verbuchte der 22-Jährige in der laufenden Spielzeit 14 Torbeteiligungen in 24 Partien. Sein Vertrag läuft noch bis 2018.

Bruma im Steckbrief