Broich: Abenteuer Australien vorerst zu Ende

Mittwoch, 19.04.2017

Am 30. Juni 2017 ist Schluss. Zuletzt deutete Broich noch an, seinen Vertrag in Brisbane gerne verlängern zu wollen, nun hat er sich jedoch zu einem Abgang entschieden.

"Er [Trainer John Aloisi, Anm. d. Red.] sagte zu mir, er könne mir nicht sagen, ob er mir einen neuen Vertrag anbieten könne", gab Broich in der Courier Mail an.

Mit nunmehr 36 Jahren geht ein siebenjähriges Engagement in Australien damit zu Ende: "Das hat mich in einer sehr unsicheren Position gelassen. Ich respektiere die Entscheidung des Klubs voll, aber möchte nicht in dieser Position sein. Ich habe John für seine Ehrlichkeit gedankt und meine Entscheidung getroffen."

Brisbane Roar wird sich offenbar nach einem jüngeren Spieler im offensiven Mittelfeld umsehen: "Ich verstehe, dass es für den Klub vorwärts geht. Ich bin jetzt 36, wenn sie einen jüngeren Spieler haben wollen, ist das nur fair. Ich werde niemandem im Weg stehen."

Wohin es nun geht, ist offen. Broich stellte seine sportliche Leistungsfähigkeit in 23 Einsätzen mit zwei Treffern in der Liga unter Beweis. Vorerst geht es nur um das letzte Heimspiel im Suncorp-Stadium. Am Freitag den 21. April geht es um 11.50 Uhr gegen die West Sydney Wanderers zur Sache.

Thomas Broich im Steckbrief