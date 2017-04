Medien: Schmidt wird nicht Bondscoach

Dienstag, 18.04.2017

Das berichtet zumindest die Bild. Demnach sieht Schmidt seine Zukunft weiterhin im Vereinsfußball.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der niederländische Verband Schmidt als Nachfolger haben will, Fox Sports zufolge gab es gar bereits Gespräche.

Die Niederlande liegt in der Gruppe A der WM-Qualifikation in Europa mit sieben Punkten auf Platz vier und läuft Gefahr, das Turnier in Russland zu verpassen.

