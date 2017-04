Medien: Roger Schmidt Favorit als Bondscoach

Sonntag, 16.04.2017

Das vermeldet De Telegraaf. Schmidt soll die Kandidatenliste des KNVB anführen, laut Fox Sports fanden bereits erste Verhandlungen statt. Der Trainer war ebenfalls im März in Leverkusen freigestellt worden.

Schmidt sei den Berichten zufolge aber nicht der einizge Kandidat. Auch Henk ten Cate, der aktuell Al-Jazira trainiert, und Ruud Gullit (vereinslos) werden genannt.

Die nächsten Testspiele der Elftal finden am 31. Mai in Marokko und am 4. Juni zuhause gegen die Elfenbeinküste statt. Plan sei es, diese Partien bereits mit dem neuen Coach zu absolvieren.

