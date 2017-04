Isco? Vertragsverlängerung?

Samstag, 15.04.2017

"Ich will noch viele Jahre in Madrid bleiben; beide, der Klub und ich werden die richtige Entscheidung treffen", wird der 24-Jährige von der Marca zitiert.

Einen Stammplatz hat der Rechtsfuß unter Trainer Zinedine Zidane nicht. Zwar kam er in dieser Saison in der Liga insgesamt 26-mal zum Einsatz, jedoch nur 15-mal davon stand er in der Startformation.

Isco wechselte im Sommer 2013 vom FC Malaga zu Real und besitzt dort noch einen gültigen Vertrag bis 2018.

Isco im Steckbrief