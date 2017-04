Inter und Milan an Liverpools Moreno dran?

Dienstag, 11.04.2017

Beim Premier-League-Klub hat der spanische Linksverteidiger seinen Stammplatz an James Milner verloren und kommt in dieser Saison lediglich auf 15 Einsätze, davon acht in der Startformation. Ein Wechsel im Sommer scheint daher die logische Folge zu sein. Für den 24-Jährigen fordern die Reds angeblich eine Ablösesumme von knapp 17,5 Millionen Euro.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Es soll bereits erstes Interesse der italienischen Schwergewichte bestehen, doch der Spieler selbst bevorzugt offenbar eine Rückkehr nach Spanien. Sein Vertrag in England läuft noch bis 2019.

Moreno wechselte im Sommer 2014 für 18 Millionen Euro vom FC Sevilla an die Anfield Road.

Alberto Moreno im Steckbrief