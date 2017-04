Dinamo-Zagreb-Ultras: Boykott wegen Ostern

Dienstag, 11.04.2017

"Da das nächstes Auswärtsspiel am Karfreitag stattfinden soll, werden die Bad Blue Boys bei diesem Spiel nicht anwesend sein", so ein offizielles Statement der Ultras. "Es ist eine Schande, dass die Verantwortlichen der Liga ein Spiel am Todestag von Jesus Christus ansetzen. Darum wollen wir nicht teilnehmen."

Aufgrund des anstehenden Osterfests wollte der Verband keine Spiele am Ostersonntag durchführen und verlegte deshalb die Spiele auf Freitag und Montag. Dinamo ist aktuell Zweiter in der Tabelle, vier Punkte hinter NK Rijeka.

