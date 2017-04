Drogba wechselt in zweite US-Liga

Donnerstag, 13.04.2017

Das bestätigte Phoenix auf seiner Seite. Demnach wird Drogba noch ein Jahr die Fußballschuhe schnüren und dann ins Management wechseln.

"Ich habe mir für diese Entscheidung Zeit genommen und freue mich über die Chance, die ich in Phoenix erhalte", gab der Ivorer an. "Ich bin überzeugt, dass ich dem Klub bei der Entwicklung helfen kann", so Drogba weiter.

Phoenix Rising ist einer von zwölf Vereinen, die eine Anfrage als MLS-Franchise gestellt haben. Die erste amerikanische Liga will die Teams auf eine Anzahl von 28 aufstocken.

Didier Drogba im Steckbrief