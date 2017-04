Rodgers: Wären in England mindestens in Top-6

Sonntag, 02.04.2017

"Ob wir in der Premier League mithalten könnten? Ja, das könnten wir", sagte der Nordire zu Sky Sports . "Daran habe ich überhaupt keine Zweifel, weil wir den Celtic-Faktor haben. Unser Stadion ist immer mit 60.000 Zuschauern ausverkauft. Würde das Geld nicht so eine große Rolle spielen, könnten wir definitiv in der Premier League mithalten", fuhr er fort.

Sogar eine Spitzenplazierung würde er seinem Team zutrauen: "Celtic würde mindestens unter den Top-Sechs landen", betonte Rodgers, der unter anderem schon den FC Liverpool und Swansea City trainierte.

Celtic Glasgow im Steckbrief