Schweini netzt schon wieder

Sonntag, 16.04.2017

Schweinsteiger setzte sich in der 45. Minute im Strafraum gegen zwei Verteidiger durch und traf per Flachschuss ins lange Eck.

Der Ungar Nemanja Nikolic erzielte die weiteren Treffer (47. und 73.) gegen die dezimierten Gäste. New Englands Je-Vaughn Watson hatte bereits in der 27. Minute Gelb-Rot gesehen.

Mit elf Punkten aus sechs Spielen liegt Chicago in der Eastern Conference hinter Columbus Crew SC (13) und Orlando City SC (12) auf Platz drei. Am Freitag treten Schweinsteiger und Fire beim Toronto FC an.

