Rangers-Legende: "Dembele keine 40 Mio wert"

Freitag, 10.03.2017

"Celtic wird mit Sicherheit Geld an ihm verdienen, daran gibt es keine Zweifel. Aber meiner Meinung nach ist er noch keine 30 oder 40 Millionen Pfund wert", wird McCoist vom Daily Record zitiert. "Vielleicht entwickelt er sich zu einem Spieler, der so viel wert ist. Ich mag ihn, er kann Tore schießen, ist beweglich und hat eine enorme physische Präsenz. Aber realistisch gesehen ist er dieses Geld noch nicht wert."

Der französische U21-Nationalspieler erzielte in dieser Saison bereits 32 Tore und weckte damit unter anderem das Interesse der englischen Top-Klubs FC Chelsea und Manchester United.

Am Wochenende trifft Dembele mit Celtic im Old Firm zum vierten Mal in dieser Saison auf den Rivalen Rangers. In seinen drei bisherigen Derbys hat er immer getroffen, darunter auch ein Dreierpack im ersten Spiel. McCoist meint dazu: "Dass er in jedem Old Firm getroffen hat, sagt viel über seine Mentalität aus. Dieses Niveau muss er jetzt aber erstmal halten."

Moussa Dembele wechselte letzten Sommer ablösefrei vom FC Fulham nach Glasgow.

