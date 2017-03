"Hätte gerne mit Gerrard zusammengespielt"

Sonntag, 26.03.2017

"Es ist schade, dass wir nie gemeinsam gespielt haben. Natürlich will man immer mit den besten Spielen", erklärte der mittlerweile 44-Jährige im Rahmen eines Charity-Spiels an der Anfield Road, an dem auch die Liverpool-Legende teilnahm. Figo weiter: "Ich denke, Gerrard hat während seiner Karriere gezeigt, dass er zu den besten Spielern auf seiner Position zählte. Für mich ist es bedauerlich, aber für Liverpool war es großartig, denn hier konnte er seine Qualitäten und sein unglaubliches Talent entfalten."

Gerrard hatte im November vergangenen Jahres sein Karriereende bekanntgegeben.

Luis Figo im Steckbrief