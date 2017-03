Italiens U16 setzt auf Trainerin

Freitag, 17.03.2017

Erstmals in der Geschichte Italiens wird eine nationale Auswahl aus dem Männerfußball von einer Frau trainiert. Panico übernahm kürzlich von Zoratto die U16 des Landes und wird sie am 22. März gegen Deutschland und am 24. März erneut gegen Deutschland anleiten.

Zweimal testen die B-Jugendmannschaften gegeneinander, einmal in Verona, einmal in Caldiero Terme. Panico wird beide Partien als Trainerin bestreiten, die weitere Zukunft ist für die Interimstrainerin allerdings noch ungeklärt. Sie ist die einzige Frau im Trainerteam.

Panico wurde 2015 in die Hall of Fame der Fußballer Italiens aufgenommen. Sie erzielte in 204 Länderspielen für die Azzurri 110 Tore, 2014 hatte sie ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet.

Alle Infos zum internationalen Fußball