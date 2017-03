Rückschlag für Schalke-Gegner Ajax

Sonntag, 19.03.2017

Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam baute mit dem 2:1 (0:1) beim SC Heerenveen den Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Ajax auf sechs Punkte aus.

Amsterdam geriet durch ein Eigentor von Kenny Tete in Rückstand (26.). Justin Kluivert, Sohn des früheren Champions-League-Siegers Patrick Kluivert, glich aus (32.). Der Ex-Schalker Heiko Westermann kam nicht zum Einsatz. Ajax trifft am 13. und 20. April in der Runde der letzten Acht in der Europa League auf Schalke.

