CR7 über Flughafen: "Ich fühle mich geehrt"

Mittwoch, 29.03.2017

Zudem bedankte er sich bei Präsident Miguel Albuquerque, der sich trotz des Gegenwinds von lokalen Politikern für die Entscheidung eingesetzt und die Geste als ein verdientes Tribut für den 32-Jährigen bezeichnet hatte. "Mein Freund, ich habe nicht darum gebeten, aber ich bin kein Heuchler. Ich fühle mich geehrt und bin sehr glücklich."

Für weitaus größeres Aufsehen in den sozialen Medien sorgte jedoch eine unvorteilhafte Kupferstatue des Superstars, die den Eingangsbereich des Flughafens schmücken wird. Am Sonntag steht für Ronaldo und seinen Klub Real Madrid das Heimspiel in LaLiga gegen CD Alaves auf dem Programm.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief