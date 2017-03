Don't get shot, Schweini!

Dienstag, 21.03.2017

1. Don't get shot!

Für das gediegene Karriereende über dem großen Teich hättest Du Dir ein ruhigeres Pflaster aussuchen können. So ganz an die Münchner Sicherheitsstandards kommt Chicago nämlich nicht ran: Im vergangenen Jahr wurden so viele Menschen ermordet wie seit beinahe 20 Jahren nicht mehr.

762 Morde gab's laut Polizei im kompletten Jahr - das sind mehr als in New York und Los Angeles zusammen. Zusätzlich gab's vergangenes Jahr 3550 Schießereien dank einem Haufen Gangrivalitäten. Also bitte: Halte Dich von der South Side fern!

Wo wir schon bei Gangstern sind: Ja, es ist bekannt, dass Du gerne geile Anzüge trägst und modisch ein feines Gespür hast. Deswegen grab Dich nicht zu tief in Chicagos Kriminalgeschichte ein. Denn die Big Bosses der 1920er waren schon ziemliche Stilikonen: fette Hüte, schneidige Anzüge, teure Zigarren.

Und wenngleich die Kleidung und der Style verlockend sind: Bitte verwandel Dich nicht komplett in Alphonse Gabriel Capone. Der hat zwar den Ratschlag befolgt und ist nicht erschossen worden. Syphilis ist aber auch nicht geil.

2. Don't get fat!

In Chicago kannst Du - wenn Du Dich erst einmal außer Lebensgefahr gebracht hast - kulinarisch ein sensationelles Leben leben. Die Bandbreite an Restaurants ist riesig. Schau doch einfach mal in der Pizzeria Uno vorbei. Bitte pass aber auf, dass Du Dich nicht nur noch von Chicago-Style-Pizza, auch Deep-Dish-Pizza genannt, ernährst.

Warum? Naja, eine Pizza mit gefühlt zwei Millionen Kalorien, deren Rand ungefähr fünf bis zehn Zentimeter hoch und mit Tomaten, Pilzen, Wurst und ganz viel Käse gefüllt ist, klingt ... okay, sorry, es klingt schon ziemlich verlockend ... aber nicht unbedingt nach Sportleressen.

Weich doch lieber mal auf andere Spezialitäten aus. Hol Dir auch mal einen Hot Dog. Dafür ist Chicago doch auch bekannt. Kannst Dir auch gerne eine Zwei-Liter-Pulle Mountain Dew dazu reinhauen. So viele Kalorien wie eine Deep-Dish-Pizza hat das trotzdem noch nicht.

Also: Basti, werde nicht fett!

3. Don't get blown away!

Nein, dieser Ratschlag ist nicht die Doppelung zu Nummer 1. Es geht eher darum, dass Du aufpassen solltest, nicht vom Wind weggeblasen zu werden.

Seine ersten Einsätze für die Profis sollten nicht lange auf sich warten lassen /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=4.html © getty 5/39 13. November 2002: Schweinsteiger gibt sein Debüt für die Profis als Joker im Champions-League-Duell mit dem RC Lens /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=5.html © getty 6/39 Das erste Mal Bundesliga: Am 7. Dezember 2002 wird Schweinsteiger im Spiel gegen Stuttgart in der 83. Minute eingewechselt /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=6.html © getty 7/39 Ein paar Monate später sind die Bayern Meister und Schweinsteiger ist einer der Shooting-Stars im deutschen Fußball /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=7.html © getty 8/39 Es dauert nicht lange und Schweinsteiger ist auch ein Fall für die deutsche Nationalmannschaft /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=8.html © getty 9/39 Die alte Generation um Oliver Kahn (M.) wird von den Jungen wie Lukas Podolski (l.) oder eben auch Schweinsteiger aufgemischt /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=9.html © getty 10/39 Die ganz große Schweini-Poldi-Mania gibt es 2006 bei der WM in Deutschland. Erst im Halbfinale gegen Italien endet der Siegeszug der DFB-Auswahl /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=10.html © getty 11/39 Schweinsteiger sorgt im Spiel um Platz 3 für den versöhnlichen Abschluss. Zwei Dinger knallt er den Portugiesen rein, beim dritten hat er ebenfalls seine Füße im Spiel /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=11.html © getty 12/39 April 2008: Erstmals trägt Schweinsteiger die Kapitänsbinde beim FC Bayern /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=12.html © getty 13/39 Sommer 2009: Louis van Gaal übernimmt beim FC Bayern. Der Niederländer spielt eine wichtige Rolle: Er funktioniert Schweini zum zentralen Mittelfeldspieler um /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=13.html © getty 14/39 2010 marschieren die Bayern bis ins Champions-League-Finale, unterliegen aber Mourinhos Inter Mailand. Partylaune sieht anders aus /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=14.html © getty 15/39 Dezember 2010: Nach dem Spiel gegen St. Pauli verkündet Schweinsteiger erst über Stadionmikrophon, dann auf der PK seine Vertragsverlängerung bis 2016 /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=15.html © getty 16/39 November 2011: Schweini verletzt sich gegen Neapel schwer. Der Traum vom CL-Finale im eigenen Stadion ist in Gefahr /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=16.html © getty 17/39 Bayern schafft es tatsächlich ins Endspiel und Schweinsteiger wird rechtzeitig fit. Das "Finale Dahoam" gegen Chelsea wird aber zum Desaster /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=17.html © getty 18/39 Bayern ist haushoch überlegen, doch Chelsea mauert sich ins Elfmeterschießen. Schweinsteiger scheitert an Petr Cech, die Blues triumphieren in München /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=18.html © getty 19/39 Schweinsteiger ist nach dem Finale derart niedergeschlagen, dass man sich die Frage stellen muss: Kann er das wegstecken? /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=19.html © getty 20/39 Und wie er das wegsteckte! April 2013: Per Hacke macht Schweinsteiger das Tor des Tages in Frankfurt und Bayern vorzeitig zum Meister /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=20.html © getty 21/39 Wenige Wochen später folgt der nächste Streich: Die Bayern gewinnen in Wembley das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=21.html © getty 22/39 Nach zwei verlorenen Finals ist es Schweinsteigers erster CL-Titel und der erste der Bayern seit 2001 /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=22.html © getty 23/39 Wieder war ein Meilenstein in seiner Karriere, doch die nächsten sollten nicht allzu lange auf sich warten lassen /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=23.html © getty 24/39 Eine Woche nach Wembley feiern die Bayern gegen Stuttgart den Pokalsieg und haben damit das erste historische Triple eingefahren /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=24.html © getty 25/39 Triple-Feier am Münchner Marienplatz bei scheußlichem Wetter. Egal, neue Aufgaben warten. Im nächsten Jahr ist WM in Brasilien... /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=25.html © getty 26/39 Doch zuvor beginnt eine neue Zeitrechnung in München: Triple-Sieger Jupp Heynckes geht, Super-Super-Trainer Pep Guardiola kommt /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=26.html © getty 27/39 Im März ist der Titel unter Guardiola eingefahren. Den Pokal gibt's obendrauf. Jetzt kann die WM für Schweinsteiger, Müller, Götze und Co. kommen /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=27.html © getty 28/39 Beim Turnier in Brasilien wird Schweinsteiger endgültig zum Weltstar. Das Finale im Maracana gegen Argentinien ist seine Manifestation als Leader und Kämpfer /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=28.html © getty 29/39 Mit dem FC Bayern hat er jeden erdenklichen Titel gewonnen, jetzt setzt er sich mit dem Gewinn des WM-Pokals noch die Krone auf /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=29.html © getty 30/39 26. April 2015: Schweinsteiger schießt die Bayern gegen Hertha zum 25. Meistertitel und macht sich selbst zum deutschen Rekordtitelsammler (8 x Meister, 7 x Pokalsieger) /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=30.html © getty 31/39 23. Mai 2015: Schweinsteiger absolviert gegen Mainz sein 500. Pflichtspiel für die Bayern und trifft zum 2:0-Endstand. Es war auch (wohl) sein letztes Spiel für den FCB /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=31.html © getty 32/39 Zum letzten Mal als Spieler auf dem Marienplatz... Am 11. Juli 2015 wurde Bastian Schweinsteigers Wechsel zu Manchester United als perfekt gemeldet /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=32.html © getty 33/39 Bei United erlebt Schweinsteiger eine komplizierte erste Saison. Er spielt kaum, ist oft verletzt /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=33.html © getty 34/39 Das EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich ist Schweinsteigers letztes Spiel. Am 29. Juli verkündet er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=34.html © getty 35/39 Sein Abschiedsspiel feiert er am 31. August gegen Finnland. Schweinsteiger ist bei der Verabschiedung sichtlich gerührt und vergießt Tränen /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=35.html © getty 36/39 Im Klub läuft es derweil richtig schlecht. Der neue Trainer Jose Mourinho schiebt Schweinsteiger zur Reserve ab. /de/sport/diashows/bastian-schweinsteiger/diashow-bastian-schweinsteiger-bayern-muenchen-sarah-brandner,seite=36.html © getty 37/39 Schweinsteiger trägt seine Degradierung mit Fassung und hält sich mit öffentlichen Beschwerden zurück. Chicago ist nämlich die "Windy City". Eine kurze, ziemlich amateurhafte Google-Übersetzer-Übersetzungs-Aktion hat ausgespuckt, dass das "windige Stadt" heißt. Also aufgepasst! (Vielleicht solltest Du dahingehend Ratschlag 2 doch nicht so hundert Prozent befolgen.)

4. Don't overestimate your fame!

Nach einer gefühlten Ewigkeit auf der Bank von United bist Du endlich wieder ganz oben angekommen auf der Promiliste deines Fußballklubs. Oder Franchise, in dem Fall. Kein Zlatan mehr, der alle anderen zlataniert. Kein Rooney mehr, der alle Rekorde pulverisiert. Und schon gar kein Mourinho mehr, der jegliche Aufmerksamkeit auf sich zentriert.

Nein, jetzt bist Du die Nummer eins. Chicago Fire is Bastian Schweinsteiger.

Denkste! Lass Dich von diesem Eindruck nicht täuschen. Unter Deinen Mitspielern findet sich ganz schön viel Prominenz. Immerhin teilst Du Dir das Mittelfeld mit einer absoluten Freistoßlegende: Juninho. Der hat 40 Spiele für Brasilien absolviert und ungefähr 648 Freistoßtore erzielt. Übrigens steht auch ein gewisser Mihailovic im Kader. Der hat damals bei Inter via ruhendem Ball auch alles auseinander geschossen.

Wenn also einmal jemand aus Deinem Team in Strafraumnähe umgelegt wird (siehe Ratschlag 1), darfst Du sowieso nicht schießen (haha). Und Du bist auch nicht der einzige deutsche Celebrity im Kader. Immerhin steht mit Collin Fernandez die Frau von Christian Ulmen neben Dir auf dem Trainingsplatz.

Das alles glaubst Du nicht? Dann wird es zumindest etwas anstrengender, die Teamkollegen kennenzulernen als zunächst gedacht. Am besten, Du kaufst Dir einen Stapel Karteikarten, um richtig Namen zu pauken.

5. Don't lose focus!

Gib's zu: Dir ging es bei Deinem Wechsel überhaupt nicht um Soccer. Das bisschen Training ist Dir doch scheißegal. Und die Spiele sowieso. Interessiert in diesem komischen Erst-Regular-Season-dann-irgendwann-Playoffs-System ohnehin niemanden, was im ersten halben Jahr passiert.

Dort hat er einen prominenten Vorgänger /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=3.html © getty 4/25 Arne Friedrich: Denn auch der ehemalige deutsche Nationalverteidiger spielte in der Windy City /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=4.html © getty 5/25 Dort machte er 2012-2013 insgesamt 24 Spiele, ehe er seine Karriere wegen anhaltender Rückenprobleme beendete /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=5.html © getty 6/25 Andreas Görlitz: Ebenfalls zum Ende seiner Karriere schnürte der Mann aus der Jugend des TSV 1860 München seine Schuhe in den Staaten /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=6.html © getty 7/25 Für die San Jose Earthquakes kam er jedoch lediglich auf drei Einsätze im Jahr 2014 /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=7.html © getty 8/25 Christian Tiffert: Auch der Hallenser machte seine Erfahrungen über dem großen Teich. Zwischen 2012 und 2013... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=8.html © getty 9/25 ...absolvierte Tiffert 16 Spiele für die Seattle Sounders, ehe er zum VfL Bochum wechselte /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=9.html © getty 10/25 Fabian Herbers: Auf einen etwas anderen Werdegang blickt der mittlerweile 23-Jährige Herbers zurück, der von der Creighton University (Nebraska) kommt und... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=10.html © getty 11/25 ...im Januar 2016 von Philadelphia Union gedraftet wurde. Dort hat er bislang 34 Spiele (drei Tore) auf dem Konto /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=11.html © getty 12/25 Florian Jungwirth: Auf unschöne Weise lief die Trennung zwischen dem 28-Jährigen und Darmstadt 98 ab. Ende Januar schlug sein Wechselwunsch hohe Wellen, Trainer Torsten Frings war stinksauer... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=12.html © getty 13/25 Letztlich kam Jungwirths Transfer zu den San Jose Earthquakes dennoch zustande /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=13.html © getty 14/25 Torsten Frings: Der erboste Lilien-Coach machte seinerzeit selbst eine MLS-Erfahrung - in Kanada beim FC Toronto /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=14.html © getty 15/25 Von 2011 bis 2013 stand der Mittelfeldspieler dort 33 Mal auf dem Rasen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=15.html © getty 16/25 Florian Lechner: VfB Stuttgart, FC St. Pauli, Karlsruher SC, New England Revolution - so verlief der Karriereweg des gebürtigen Ellwangers /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=16.html © getty 17/25 In der MLS kam er in der Saison 2009 neunmal zum Zug /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=17.html © getty 18/25 Frank Rost: Mit der Empfehlung von starken Jahren bei Werder Bremen, Schalke und dem HSV wechselte der Torhüter im Sommer 2011 zu den New York Red Bulls /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=18.html © getty 19/25 Dort bekam er es unter anderem mit Größen wie David Beckham und Landon Donovan zu tun (Foto) und stand bis Anfang 2012 immerhin elfmal im Kasten /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=19.html © getty 20/25 Kai Herdling: Mal etwas anderes: Der damals 28-Jährige wechselte 2012 auf Leihbasis von 1899 Hoffenheim zu Philadelphia Union /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=20.html © getty 21/25 Nach einem halben Jahr wurde die Kaufoption jedoch nicht gezogen, Herdling kam zurück und beendete nach dreieinhalb weiteren Jahren im Kraichgau seine Laufbahn /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=21.html © getty 22/25 Lothar Matthäus: Im Frühjahr 2000 verließ der Welt- und Europameister den FC Bayern und wechselte zu den New York Metro Stars /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=22.html © getty 23/25 Matthäus war damit der erste Deutsche, der in der MLS spielte. Immerhin schaffte er mit den Metro Stars den Einzug in die Playoffs. Anschließend beendete er seine aktive Karriere und wechselte als Trainer zu Rapid /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=23.html © getty 24/25 Jermaine Jones: Zwar ist er US-amerikanischer Nationalspieler, doch ist Jones gebürtig aus Frankfurt am Main und machte vor dem Verbandswechsel drei Freundschaftsspiele für Deutschland /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=24.html © getty 25/25 Der mittlerweile 35-Jährige ist noch immer in der MLS aktiv. Julian Büscher (seit 2016), Julian Gressel (seit 2017), Timo Pitter (2016) und Hermann Urbas (2003) komplettieren die Liste der Deutschen, die einst oder aktuell in der MLS aufliefen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutsche-in-den-usa/mls-schweinsteiger-frings-tiffert-rost-jones-friedrich,seite=25.html

Du bist doch nur nach Chicago gewechselt, weil es dort so viel anderen geilen Sport zu sehen gibt. Dein Trainer bekommt Dich doch gar nicht zu sehen, Du rennst doch sowieso zu häufig zu den Bulls, den Blackhawks, den Bears, den Cubs, den White Sox.

Wie um alles in der Welt soll es da möglich sein, sich noch auf Fußball zu fokussieren? Du hingst ja schon in München ständig im Audi Dome rum - also pass auf, dass Du Dich nicht zu sehr ablenken lässt. Jetzt, wo Du vernünftigen Basketball direkt vor der Haustüre hast. Also, richtigen Basketball. Der den Namen verdient hat. Bei dem die Teams mehr als 60 Punkte pro Spiel machen und so.

6. Make America great again!

Haben Ana und Du bei der Entscheidung pro USA schon an die Zukunft gedacht? Stichwort: Familienplanung. Stichwort: Weltrettung.

Haltet Euch ran, damit Euer Kind auf US-amerikanischem Boden geboren wird, es also nach dem 14. Zusatzartikel der Verfassung ein "Natural Born Citizen" ist.

Das ist nämlich Voraussetzung, um eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Darüber ist Arnold Schwarzenegger schon gestolpert. Ansonsten wäre der zu 100 Prozent der mächtigste Mann der Welt geworden. Zuletzt hat die Geschichte ja gezeigt, dass jeder dort zum Präsidenten gewählt werden kann. Und obendrauf könnt Ihr Hillary rächen. Die ist nämlich in Chicago geboren.

Das Szenario mit President SCHWarzenegger, das die Simpsons einst in ihrem Film prophezeit haben, könnte künftig also mit President SCHWeinsteiger doch noch eintreten. Und dann macht Euer Nachwuchs America great again! Und die Welt sowieso. Wenn der jetzige Präsident bis dahin noch etwas davon übrig gelassen hat.

7. Don't mess with Lake Michigan!

Demografisch, kulturell, kulinarisch, sportlich und politisch weißt Du ja jetzt Bescheid. An dieser Stelle sei noch eine wichtige Information aus der heimischen Fauna hinterher geschoben: Obacht am Ufer des Lake Michigan!

In den Great Lakes treibt nämlich der Carcharhinus leucas sein Unwesen. Der Carcha-was? Der Bullenhai! Der schwimmt gerne mal große Flüsse bis ins Süßwasser hoch und hält bei menschlichen Gliedmaßen regelmäßig die Zähne rein.

Ansonsten ist der See natürlich geil. Wir würden an dieser Stelle auch empfehlen, so schnell wie möglich umzuziehen, weil im April schon die Angelsaison losgeht. Coho-Lachse, Bach- und Seeforellen gehen dann, einfach ein bisschen mit tieflaufenden Wobblern schleppangeln, dann wird das was!

Bastian Schweinsteiger im Steckbrief