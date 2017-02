Schwedens Meister Malmö erbt Millionen-Immobilie

Freitag, 17.02.2017

"Er hatte ein blaues Herz", sagte Malmös Vorstandschef Hakan Jeppsson über den vermögenden Erblasser Gunnar Djube in einer öffentlichen Dankesrede.

Der Klub will die in Malmös Stadtzentrum gelegene Wohnanlage zunächst verkaufen. Der Erlös soll wie von Djube testamentarisch gewünscht in die Nachwuchsabteilung des Vereins fließen.

