Sicherheitsplan schuld an Massenpanik

Dienstag, 21.02.2017

Der tragische Vorfall ereignete sich am 10. Februar, als beim Erstligaspiel zwischen Santa Rita de Cassia und Recreativo de Libolo Hunderte Fans versuchten, noch in das bereits restlos gefüllte Stadion zu gelangen. Mehrere Zeugen beschuldigten die Polizei, die Panik beim Auflösen der Menschenmenge verursacht zu haben.

"Es war ein schwerer Fehler, so viele Menschen in die Nähe des Stadions kommen zu lassen. Viele hatten kein Ticket und das sorgte für ein Durcheinander", hatte Präsident Eduardo dos Santos am Tag nach der Tragödie erklärt.

