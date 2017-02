City zeigt Interesse an Monacos Lemar

Mittwoch, 15.02.2017

Lemar, der bisher in 21 Ligapartien sieben Tore erzielen konnte, hat bereits früher das Interesse von anderen Top-Klubs geweckt, seitdem er im Sommer 2015 aus Caen zu den Monegassen gewechselt war. Zu den Interessenten zählen unter anderem angeblich auch der FC Bayern München und Atletico Madrid.

Der Angreifer äußerte sich bereits Anfang des Jahres zum Interesse an seiner Person: "Natürlich veranlassen solche Vereine zum Träumen", sagte der Franzose im Interview mit beIN Sport. "Aber ich denke nicht viel darüber nach, was Leute sagen. Ich will so viel wie möglich spielen, gute Leistungen zeigen und so weit wie möglich in der Champions League, der Ligue 1 und den Pokalen kommen."

Die Citizens können Lemar in der Achtelfinalbegegnung der Champions League gegen Monaco am kommenden Dienstag genauestens beobachten.

Thomas Lemar im Steckbrief