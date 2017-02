Fabiano wechselt zu Vasco da Gama

Freitag, 17.02.2017

Der 36-Jährige war in Europa unter anderem für den FC Sevilla in Spanien und den FC Porto in Portugal aktiv. In der letzten Saison schoss er den von Weltmeister Fabio Cannavaro trainierten Verein mit 22 Treffern als Torschützenkönig zum Aufstieg in die Chinese Super League.

Alle Fußball-News