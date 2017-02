Matthäus oder Schuster als Nationaltrainer?

Freitag, 17.02.2017

"Mehr als 60 Bewerbungen für den Posten sind bei uns eingegangen", meldete der Verband in einem Statement. "Kandidaten wie Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni, Hassan Shehata, Lothar Matthäus und Bernd Schuster haben sich gemeldet. Andere Bewerber sind noch bei ihren Klubs unter Vertrag und können nicht genannt werden."

Der Präsident des Verbandes, Dr. Danny Jordaan, möchte den neuen Trainer zügig auswählen: "Wir wollen den Prozess so schnell wie möglich antreiben, da die Bafana Bafana in 2017 eine Puffersaison hat, in der sie sich an drei Fronten qualifizieren muss: für die Africa Nations Championship, den Afrika-Cup und die WM 2018", sagte Jordaan.

