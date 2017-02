Tudor neuer Trainer bei Galatasaray

Mittwoch, 15.02.2017

Tudor folgt auf den am Dienstag entlassenen Niederländer Jan Olde Riekerink und unterschrieb einen Vertrag bis 2018. Laut Angaben des Klubs erhält Tudors bisheriger Verein Kardemir Karabükspor eine Ablösesumme von 150.000 Euro.

Der 20-malige Meister Galatasaray liegt in der Tabelle als Dritter hinter den Stadtrivalen Besiktas und Basaksehir zurück. Erst am Sonntag hatte "Gala" gegen den Abstiegskandidaten Kayserispor überraschend mit 1:2 (0:2) verloren. Seit Jahren geben sich die Trainer bei Galatasaray die Klinke in die Hand. Tudor ist bereits der der sechste Coach des Klubs seit 2014.

Galatasaray im Steckbrief