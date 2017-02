400 Millionen für Frankreichs Verband

Freitag, 17.02.2017

Demnach kassiert der FFF das Gros der Vertragssumme in Höhe von 37,5 Millionen Euro jährlich in bar. Im Gegenwert von 7,5 Millionen Euro erhalten die französischen Auswahlteams Ausrüstungsgegenstände. Im Vertragspaket sind außerdem erstmalig 5,0 Millionen Euro für den Amateurfußball in der Grande Nation vorgesehen.

Der DFB hatte im vergangenen Sommer bei der EM-Endrunde in Frankreich seinen Ausrsütervertrag mit seinem langjährigen Partner adidas bis 2022 verlängert. Den Angaben des Herzogenauracher Unternehmens zufolge beläuft sich die Vertragssumme ebenfalls auf 50 Millionen Euro.

Frankreich im Überblick